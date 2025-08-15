Rendkívüli lelet került elő Jeruzsálemben

Jeruzsálem szívében régészek egy rendkívüli leletre bukkantak: egy bronzból készült, 2000 éves pénzérmére, amelyet Kr. u. 69 és 70 között vertek. Ez az időszak a római uralom elleni nagy zsidó felkelés negyedik évére esett, mindössze évtizedekkel Jézus keresztre feszítése után. A pénzérme történelmi súlyát az adja, hogy a második templom pusztulása előtt készült – egy esemény, amelyet Jézus az evangéliumok szerint megjövendölt.

Jeruzsálemben talált pénzérme amely Jézus próféciájához köthető

Fotó: Israel Antiquities Authority

A pénzérme titkai

Történelmi és vallási jelentőség

A pénzérme keletkezése idején Jeruzsálem ostrom alatt állt, és a templom pusztulása küszöbön volt. Az evangéliumokban Jézus figyelmeztetett: „Nem marad kő kövön” – a történészek ezt a templom Kr. u. 70-es római lerombolásának előrejelzéseként értelmezik. A most megtalált érme így nemcsak régészeti kincs, hanem vallási és történeti szimbólum is.