Újra felütötte fejét a pestis, egy férfit már kórházba vittek

Az Új-Mexikói Egészségügyi Minisztérium (NMDOH) jelentette az első emberi pestis esetet 2025-ben − írja a Foxnews.

Ismét felütötte a fejét a pestis, ezúttal egy kempingben

Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Az új-mexikói egészségügyi hatóságok megerősítették a fertőző betegséget egy 43 éves, Valencia megyéből származó férfinál, akit kórházba szállítottak, és az augusztus 25-i sajtóközlemény óta már kiengedtek.

A férfi nemrégiben Rio Arriba megyében táborozott, ahol a hatóságok szerint fertőződhetett meg.

A pestis az Egyesült Államok nyugati részén „a vadon élő állatok között terjed” – áll a közleményben.

Az utolsó emberi pestis esetet Új-Mexikóban 2024-ben regisztrálták egy Lincoln megyei lakosnál. A pestis a rágcsálók bakteriális betegsége, amely általában fertőzött bolhák csípése révén terjed át az emberekre, az NMDOH szerint.

A betegség közvetlen érintkezés útján is átterjedhet az emberekre a fertőzött állatoktól, beleértve a vadon élő állatokat és akár a háziállatokat is.

A tünetek között szerepelhet láz, hidegrázás, fejfájás és gyengeség, valamint „fájdalmas nyirokcsomó-duzzanat” a test olyan területein, mint az ágyék, a hónalj és a nyak.

Macskáknál és kutyáknál a tünetek között szerepelhet láz, letargia és étvágytalanság, valamint az állkapocs alatti nyirokcsomó-duzzanat.

A pestis antibiotikumokkal kezelhető,

amelyek „jelentősen csökkenthetik” az emberek és háziállatok halálozási arányát „gyors diagnózis” után, jelentette az NMDOH.

A pestisfertőzés megelőzésének legjobb módja a beteg vagy elhullott rágcsálók és nyulak elkerülése, a rágcsálók fészkelőhelyeinek megtisztítása, valamint a széna, fa és komposzt halmok tárolása a háztól távol. A rovarriasztó használata kempingezés, túrázás vagy kültéri munka során szintén segíthet megelőzni a pestisfertőzést.

Háziállatok tulajdonosainak az NMDOH megfelelő bolhariasztó használatát és a beteg állatok állatorvos általi vizsgálatát javasolják.