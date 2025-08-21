Újra felütötte a fejét a világ legfertőzőbb betegsége

Kaliforniában egy kempingezőnél igazolták a pestis fertőzést. A beteg a South Lake Tahoe nevű városban él, és jelenleg otthon gyógyul orvosi felügyelet mellett. Feltételezhetően a pestis egy fertőzött bolhacsípés útján terjedt rá kempingezés közben – írja a Bild.

A pestis már nem feltétlenül halálos, antibiotikumokkal is kezelhető

Fotó: Unsplash

Az egészségügyi hatóságok figyelmeztetnek, hogy különösen a hegyvidéki területeken gyakori a kórokozó. A betegséget a Yersinia pestis baktérium okozza, amely leggyakrabban rágcsálókról származó bolhákban fordul elő. Házi kedvencek, mint a kutyák és macskák, szintén behurcolhatják a fertőzést az emberi környezetbe.

A tünetek általában két héten belül jelentkeznek: láz, hányinger, gyengeség és duzzadt nyirokcsomók.

Időben megkezdett antibiotikumos kezeléssel a betegség jól gyógyítható. A kaliforniai hatóságok rendszeresen vizsgálják a rágcsálópopulációt, és több állatnál találtak kórokozót az elmúlt években. Emberi eset nagyon ritkán fordul elő, legutóbb 2020-ban regisztráltak egyet ugyanebben a térségben. A lakosságnak azt javasolják, kerülje a vad rágcsálókkal való érintkezést, és óvja háziállatait a fertőzés veszélyétől.

Így vált veszélyes gyilkossá a pestisbaktérium

A chicagói Északnyugati Egyetem kutatói kimutatták, hogy apró genetikai változások tették a Yersinia pestis baktériumot a Fekete Halál rettegett kórokozójává. A Pla-gén megjelenése lehetővé tette, hogy a baktérium feloldja a vérrögöket, elárassza a szervezetet, és kialakítsa a bubópestis, valamint a tüdőpestis halálos formáit.A kórokozó elődei eredetileg enyhe bélfertőzéseket okoztak, de legalább 1500 éve már hordozhatta ezt a veszélyes gént.

A kutatók szerint a történet figyelmeztetés: egyetlen apró genetikai módosulás elegendő lehet ahhoz, hogy egy ártalmatlan baktériumból új világjárvány szülessen.