1173. augusztus 9-én tették le a pisai ferde torony alapkövét, amely ma a világ egyik legismertebb építménye.

A pisai ferde torony az emberi zsenialitás és kitartó munka jelképe Fotó: Spencer Davis/pexels

A pisai ferde torony története

Pisa aranykorában, a 12. század végén a város lakói egyenes harangtornyot álmodtak a dóm mellé. A Guglielmo és Bonanno Pisano tervei alapján indult építmény azonban már a második emeletnél ferdeséget mutatott. 1178-ban, a harmadik szint elkészülte után a torony látványosan dőlni kezdett a mocsaras, laza talaj és az elégtelen alapozás miatt.

Az építkezés három szakaszban, közel kétszáz év alatt valósult meg, háborúk és politikai változások szakították meg. Az 1270-es években Giovanni di Simeone folytatta a munkát: négy új emeletet emelt, aszimmetrikus kialakítással próbálva ellensúlyozni a ferdeséget. A meloriai vereség után ismét hosszú szünet következett, míg 1372-ben elkészült a hetedik szint, a teteje és a hét, zenei skálára hangolt harang – olvasható a Rubicon oldalán.

A ferdeség oka a mindössze három méter vastag alap alatt húzódó mocsaras, homokos-agyagos iszap, amely megtartja a nedvességet, kitágul, és nyomást gyakorol az alapra. Ez az instabil talaj nemcsak a pisai ferde tornyot érinti: a katedrális és más harangtornyok, például a San Michele degli Scalzi és a San Nicola is enyhén dőlnek.

Mérnöki hibák és a torony megmentésének története

Az évszázadok során több beavatkozás is rontott a pisai ferde torony helyzetén. 1838-ban alapásással, az 1930-as években és 1959-ben betonbefecskendezéssel próbálták megállítani a dőlést – mindkét módszer csak súlyosbította a problémát. Az 1980-as évekre a torony már több mint négy métert tért el a függőlegestől, dőlésszöge meghaladta az öt fokot.

1990-ben, biztonsági okokból, lezárták a tornyot és eltávolították a harangokat.

Michele Jamiolkowski vezetésével nemzetközi mérnökcsapat dolgozott a stabilizáláson: 670 tonna ólomellensúlyt helyeztek el a talapzatnál, acélkábelekkel biztosították a szerkezetet, leszívták a talajvizet, és szilárd anyaggal pótolták. A talajcsúszást mesterséges föld alatti mikroomlásokkal állították meg, így a torony mintegy 45 centimétert “egyenesedett”.

A restaurálás 2011-ben fejeződött be, amikorra a tornyot megtisztították az évszázadok során ráragadt szennyeződésektől és a látogatók falfirkáitól, ma ismét eredeti fehérségében csillog márványfala.