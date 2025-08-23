Hírlevél

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

ponty

Őszintén, láttál már ekkorát? Fotón a kapitális ponty!

Elképesztő fogás kavarta fel a horgászközösséget Németországban: Jörg Schlegel horgász rekordméretű pontyot, egy 41,3 kilogrammos tükörpontyot emelt ki a vízből Bajorország északi részén, Aschaffenburg közelében. A horgász – nemes egyszerűséggel – „Carpzilla”-nak nevezte el a pontyot.
Az idén augusztusában minden idők legnagyobb Németországban kifogott pontyát emelték ki a vízből.

balaton, ponty
Így zajlik a pontytelepítés a Balatonba
Fotó: Vajda János / MTI

 

A 41,3 kilogrammos tükörpontyot Jörg Schlegel horgász fogta ki Bajorországban, Aschaffenburg közelében. 

A hatalmas hal azonnal elnyerte a „Carpzilla” becenevet, és új országos rekordot állított fel – ilyen nehéz pontyot eddig még sosem dokumentáltak Németországban – írj a Focus.

Schlegel nem a véletlenre bízta a szerencséjét: a fogást egy három hónapos, tudatos felkészülés előzte meg. A horgász rendszeresen etette a kiszemelt vízterületet, hogy odaszoktassa a halakat, és esélyt teremtsen egy valóban különleges fogásra. Elmondása szerint ez volt „élete pillanata”, amely minden várakozását felülmúlta.

Visszaengedték a nagy pontyot

A kifogott tükörponty, amely különleges külsejéről – részben pikkelytelen, sima testéről – ismert, a horgászközösség körében rendkívül népszerű fajta. Nemcsak ereje, hanem gyors növekedése miatt is keresett célpont a sporthorgászok számára. A halat a kifogás után szakszerűen lemérték, fotókat készítettek róla, majd – a modern horgászetika elveit követve – visszaengedték természetes élőhelyére.

A 41,3 kilós példány nemcsak Németországban számít kivételesnek, hanem egész Európában is ritkaságnak tekinthető. Hasonló méretű pontyokat általában csak néhány különlegesen táplált, zárt vízterületen, például Franciaországban vagy Magyarországon sikerül kifogni. Az idén májusban egy brit horgász elképesztő világrekordot állított fel Balatonedericsen: 47,8 kilós pontyot akasztott meg a Balatonban.

Ez a rendkívüli fogás nemcsak új rekordot jelent a németeknél, hanem újra reflektorfénybe helyezte a pontyhorgászat szenvedélyét, valamint azt a türelmet és elkötelezettséget, amely a sikeres horgászat mögött áll.

 

