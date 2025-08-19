Durván ráijesztett követőire a lecsúszott popdíva

A 43 éves volt popdíva megmutatta énektudását 41,8 milliós követőtáborának. A Baby One More Time sláger előadója Prince Kiss című dalának saját feldolgozását énekelte, bár hangja néha igencsak hamisnak tűnt.

Hangjával ijesztgeti követőit a popdíva

Fotó: AFP/VALERIE MACON

Hamis és rendetlen a popdíva

Egy ponton Britney azt énekelte, hogy „I don't know who I am, oh, oh” (Nem tudom, ki vagyok, ó, ó), miközben a kamera mellett egy nagy lámpát állított be. Egy mélyen dekoltált, barna bralette felsőt viselt, amelyen fehér pöttyös mintázat volt. Megjelenését egy fehér mini rövidnadrág és egy fekete térdig érő csizma tette teljessé.

A háttérben látható tágas nappaliban rendetlenség uralkodott, a videó végén egy aranyos kiskutya sétált Britney mögött a háttérben.

A képaláírásban a énekesnő így írt rajongóinak: „Azt mondanám, hogy Julia Roberts kissé hamisan énekli Prince „Kiss” című dalát, de én a kamera mögött nagyon jól hangzottam, lol!!!

PSS Okoskodók, én tudom, ki vagyok!!!” – tette hozzá, utalva az általa énekelt dalszövegre.

Egy másik, szintén hétfőn megosztott videóban az énekesnő elmagyarázta, hogy éppen takarította a lakását, de úgy döntött, hogy tart egy rövid szünetet.

Britney még néhány dalt elénekelt a követőinek, miközben beállította a kamerát és a világítást.

„A világítással babrálok és takarítom a házamat, mintha nem lenne holnap” – írta a sztár a képaláírásban.

Britney ritkán énekel a közösségi médiás videóiban, inkább a táncmozdulatait mutatja be.