A kutyájával csókolózott a popsztár, kiakadtak a rajongói - videó

Az egyik videóban a 25 éves popsztár hátradől, miközben kedvence, Shiro lelkesen nyalogatja az arcát.

Popsztárok Dél-Koreából: a Le Sserafim nevű női K-pop csapat. Kim balról a második

Chaewon láthatóan összeszorítja az ajkait, és gyengéden simogatja a kutya fülét, miközben az továbbra is nyalogatja a száját.

Egy másik videóban a Le Sserafim nevű lánycsapat énekesnője csókhangokat ad, miközben Shiro megpróbálja megnyalni a nyelvét – írja a Daily Star.

Betámadták a popsztárt

Miután a videók felkerültek a közösségi média platformokra, az X és az Instagram, több száz K-pop rajongó kritizálta Chaewon viselkedését, amelyet „undorítónak és furcsának” neveztek. Sokan szerint, amit a popsztár tett, az minden határt átlépett.

„A francba, ez undorító” – írja egyikük.

Persze voltak olyanok is, akik megvédték Kimet.

„Valószínűleg nem provokatív céllal készült a videó – talán csak egy vicces vagy kedves pillanatnak szánta” – vélte egy rajongó.

„Ez egy teljes csókolózás egy kutyával, nem tudsz meggyőzni arról, hogy ez nem furcsa és undorító” – válaszolt neki egy másik.

Az év elején a Penn State kutatócsoport figyelmeztetett, hogy a házi kutyák terjesztői a zoonózis kórokozóknak, és azt tanácsolta a kutyatulajdonosoknak, hogy ne csókolózzanak kedvenceikkel. Ide tartozik az antibiotikumokkal szemben rezisztens Salmonella is, amely olyan tüneteket okozhat, mint hasmenés, láz, hasi görcsök, súlyos esetekben pedig akár halálos is lehet.