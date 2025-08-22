Hírlevél

Dél-Korea

A kutyájával csókolózott a popsztár, kiakadtak a rajongói - videó

A dél-koreai Kim Chaewon rendesen felkavarta az internetet, miután videókat osztott meg arról, ahogy kutyája nyalogatja a száját és az ajkait. A popsztár viccesnek gondolhatta a közösségi oldalán közzétett felvételt.
Az egyik videóban a 25 éves popsztár hátradől, miközben kedvence, Shiro lelkesen nyalogatja az arcát.

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 11: (L-R) HUH YUNJIN, KIM CHAEWON, KAZUHA, SAKURA and HONG EUNCHAE of LE SSERAFIM attend the 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), popsztár
Popsztárok Dél-Koreából: a Le Sserafim nevű női K-pop csapat. Kim balról a második
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chaewon láthatóan összeszorítja az ajkait, és gyengéden simogatja a kutya fülét, miközben az továbbra is nyalogatja a száját.

 Egy másik videóban a Le Sserafim nevű lánycsapat énekesnője csókhangokat ad, miközben Shiro megpróbálja megnyalni a nyelvét – írja a Daily Star.

Betámadták a popsztárt

Miután a videók felkerültek a közösségi média platformokra, az X és az Instagram, több száz K-pop rajongó kritizálta Chaewon viselkedését, amelyet „undorítónak és furcsának” neveztek. Sokan szerint, amit a popsztár tett, az minden határt átlépett.

„A francba, ez undorító” – írja egyikük.

Persze voltak olyanok is, akik megvédték Kimet.

„Valószínűleg nem provokatív céllal készült a videó – talán csak egy vicces vagy kedves pillanatnak szánta” – vélte egy rajongó.

„Ez egy teljes csókolózás egy kutyával, nem tudsz meggyőzni arról, hogy ez nem furcsa és undorító” – válaszolt neki egy másik.

Az év elején a Penn State kutatócsoport figyelmeztetett, hogy a házi kutyák terjesztői a zoonózis kórokozóknak, és azt tanácsolta a kutyatulajdonosoknak, hogy ne csókolózzanak kedvenceikkel. Ide tartozik az antibiotikumokkal szemben rezisztens Salmonella is, amely olyan tüneteket okozhat, mint hasmenés, láz, hasi görcsök, súlyos esetekben pedig akár halálos is lehet.

@haenchae lmao chaewon #fyp #kpop #kpopfyp #lesserafim #fearnot ♬ original sound - BAMGYU!!/KANA

 

 

