Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

Pornóképek miatt robbant ki az újabb közéleti botrány Olaszországban: ismert politikusok és hírességek lettek egy pornóoldal áldozatai.

Giorgia Meloni miniszterelnökről is készültek hamisított pornóképek

Fotó: AFP

A felháborító botrány középpontjában a Phica nevű olasz pornóoldal áll, amely hamisított pornóképeket tett közzé több politikusról, és közismert nőről. A pornóképek között politikusok, színésznők és influenszerek is feltűntek. A fotókat nyilvános forrásokból, közösségi oldalakról és televíziós szereplésekből gyűjtötték, majd szexuális tartalmúvá alakították – írja a Guardian.

A célpontok között volt Giorgia Meloni miniszterelnök, az ellenzék vezetője, Elly Schlein, valamint Meloni nővére, Arianna is. A manipulált fotókat obszcén feliratok és kommentek kísérték.

Nemcsak fürdőruhás képekről van szó, hanem a nyilvános és a magánéletem pillanatairól is. Alattuk szexista, vulgáris és erőszakos megjegyzések szerepeltek. Nem hallgathatok, mert ez a történet nem csak rólam szól. Ez mindannyiunkról szól. A szabadságunkról, a tisztelethez való jogunkról és arról, hogy félelem nélkül élhessünk

– írta Valeria Campagna, politikus.

Alessia Morani képviselő pedig így fogalmazott: