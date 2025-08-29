Hírlevél

Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Hamisított fotók, obszcén feliratok és hatalmas botrány Olaszországban. Pornóképek lepték el az internetet, és a célpontok közt a politikusok legismertebb alakjai, köztük Giorgia Meloni is szerepelnek. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki az országban.
Pornóképek miatt robbant ki az újabb közéleti botrány Olaszországban: ismert politikusok és hírességek lettek egy pornóoldal áldozatai.

terrorkészültség, giorgia meloni pornóképek
Giorgia Meloni miniszterelnökről is készültek hamisított pornóképek
Fotó: AFP

Giorgia Meloni miniszterelnökről is készültek hamis pornóképek

A felháborító botrány középpontjában a Phica nevű olasz pornóoldal áll, amely hamisított pornóképeket tett közzé több politikusról, és közismert nőről. A pornóképek között politikusok, színésznők és influenszerek is feltűntek. A fotókat nyilvános forrásokból, közösségi oldalakról és televíziós szereplésekből gyűjtötték, majd szexuális tartalmúvá alakították – írja a Guardian.

A célpontok között volt Giorgia Meloni miniszterelnök, az ellenzék vezetője, Elly Schlein, valamint Meloni nővére, Arianna is. A manipulált fotókat obszcén feliratok és kommentek kísérték.

Nemcsak fürdőruhás képekről van szó, hanem a nyilvános és a magánéletem pillanatairól is. Alattuk szexista, vulgáris és erőszakos megjegyzések szerepeltek. Nem hallgathatok, mert ez a történet nem csak rólam szól. Ez mindannyiunkról szól. A szabadságunkról, a tisztelethez való jogunkról és arról, hogy félelem nélkül élhessünk

– írta Valeria Campagna, politikus.

Alessia Morani képviselő pedig így fogalmazott: 

Sajnos nem vagyok egyedül. Fel kell jelenteni ezeket a férficsoportokat, akik bandaként cselekszenek, és számos panasz ellenére büntetlenül maradnak. Ezeket az oldalakat be kell zárni és tiltani. Elég volt! 

 

 

