pornósztár

Felháborító kijelentés – lányát is a pornózásra bátorítaná a felnőttfilmes

Meglepő őszinteséggel vallott terveiről egy ismert ausztrál modell. A pornósztár Annie Knight szerint endometriózisa ellenére is szeretne gyereket. Egyben azt is elárulta, miként reagálna, ha lánya a felnőttiparban találna hivatásra.
pornósztárfelnőttfilmAnnie Knigh

A pornósztár Annie Knight sokak számára provokatív kijelentéseiről ismert, most azonban a gyerek és a család témájában osztotta meg gondolatait.

pornósztár, A statisztikák szerint a válások több mint felében szerepet játszik a pornó. A házastársgyakran éli meg árulásként a másik fél pornófogyasztását.
Annie Knight, az ismert ausztrál pornósztár közel 600 férfival feküdt le pár óra alatt (már ha ezt bárki is elhiszi) A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

Pornósztár, aki lányát sem beszélné le a felnőttfilmről

Az „Ausztrália szexuálisan legaktívabb nőjeként” ismert pornósztár, Annie Knight, – aki onnan ismert, mert pár óra alatt közel 600 férfival feküdt le, majd kórházba került – a Daily Star-nak adott interjúban árulta el, hogy endometriózisa ellenére is gyerekeket szeretne.

Szeretnék gyerekeket a jövőben – csak még nem most

– mondta a 28 éves pornósztár, aki vőlegényével nemrég vásárolta meg álomotthonát.

Arra a kérdésre, hogy miként állna leendő lánya döntéséhez, ha a felnőttfilm iparban próbálna szerencsét, Annie Knight így válaszolt:

Nem bátorítanék senkit, de nem is beszélnék le róla. Ennek szenvedélyből kell fakadnia. Ha valaki csak a pénzért csinálja, rossz okból teszi.

A pornósztár szerint a sikerhez szeretni kell a munkát.

Ha a lányom egyszer azt mondaná, hogy ez az ő hivatása, támogatnám. Ki vagyok én, hogy nemet mondjak? Én lennék a legalkalmasabb arra, hogy megtanítsam neki, hogyan maradjon biztonságban 

– hallatta bölcs szavait a pornósztár.

Az OnlyFans-modell hangsúlyozta, hogy mindig őszintén átbeszélné gyermekével a jó és rossz oldalakat is.

Rengeteg negatívum van benne, ehhez vastag bőr kell

– fogalmazott a pornósztár, aki így nemcsak saját jövőjéről, hanem leendő lánya lehetőségeiről is nyíltan beszélt.

 

