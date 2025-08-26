Porvihar bénított meg egy amerikai államot – elképesztő videók készültek

Hatalmas porvihar bénította meg helyi idő szerint hétfő délután Arizona állam legnagyobb városát, Phoenixet és környékét. A látótávolság a vihar alatt szinte nullára csökkent, emiatt a közúti és a légi közlekedés is órákra megbénult.

A porvihar miatt az amerikai meteorológiai szolgálat rendkívüli figyelmeztetést adott ki

Fotó: X

Porvihar okozott fennakadásokat Phoenixben

A helyi jelentések szerint közel 60 ezer fogyasztónál órákra megszűnt az áramszolgáltatás. Az amerikai meteorológiai szolgálat porvihar- és zivatarriasztást adott ki, a hatóságok pedig arra kérték az autósokat, hogy a vihar elvonulásáig húzódjanak le az utak szélére. A figyelmeztetés mintegy 2,6 millió embert érintett, a szakemberek a heves esőzések veszélyére is figyelmeztettek. A finom por minden apró rést megtalálva a házakba is bejutott.

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

A haboob néven ismert jelenséget zivatarok nyomán kialakuló erős széllökések idézik elő, és leginkább sík, száraz területeken fordul elő.

A mostani viharhoz heves eső is társult, ami fennakadásokat okozott a Phoenix Sky Harbor nemzetközi repülőtéren: több járat csak késve indult el, az egyik terminál tetőszerkezetében károk keletkeztek, és több váróterem is beázott. A meteorológusok szerint Phoenixben idén a megszokottnál szárazabb volt a monszunidőszak, míg Arizona más térségeiben több csapadék hullott. Az előrejelzések szerit kedden még előfordulhat némi csapadék, a hét további részében azonban szárazabb időjárás valószínű.