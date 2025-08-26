Hírlevél

Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

porvihar

Porvihar bénított meg egy amerikai államot – elképesztő videók készültek

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Arizona legnagyobb városa hétfő délután rendkívüli természeti jelenséggel szembesült, amely órákra leállította a közlekedést és fennakadásokat okozott. A porvihar következményeként tízezrek maradtak áram nélkül, repülőjáratok késtek, és több épületben is károk keletkeztek.
porviharfigyelmeztetésPhoenix

Hatalmas porvihar bénította meg helyi idő szerint hétfő délután Arizona állam legnagyobb városát, Phoenixet és környékét. A látótávolság a vihar alatt szinte nullára csökkent, emiatt a közúti és a légi közlekedés is órákra megbénult. 

porvihar
A porvihar miatt az amerikai meteorológiai szolgálat rendkívüli figyelmeztetést adott ki
Fotó: X

Porvihar okozott fennakadásokat Phoenixben

A helyi jelentések szerint közel 60 ezer fogyasztónál órákra megszűnt az áramszolgáltatás. Az amerikai meteorológiai szolgálat porvihar- és zivatarriasztást adott ki, a hatóságok pedig arra kérték az autósokat, hogy a vihar elvonulásáig húzódjanak le az utak szélére. A figyelmeztetés mintegy 2,6 millió embert érintett, a szakemberek a heves esőzések veszélyére is figyelmeztettek. A finom por minden apró rést megtalálva a házakba is bejutott.

 

 

A haboob néven ismert jelenséget zivatarok nyomán kialakuló erős széllökések idézik elő, és leginkább sík, száraz területeken fordul elő. 

A mostani viharhoz heves eső is társult, ami fennakadásokat okozott a Phoenix Sky Harbor nemzetközi repülőtéren: több járat csak késve indult el, az egyik terminál tetőszerkezetében károk keletkeztek, és több váróterem is beázott. A meteorológusok szerint Phoenixben idén a megszokottnál szárazabb volt a monszunidőszak, míg Arizona más térségeiben több csapadék hullott. Az előrejelzések szerit kedden még előfordulhat némi csapadék, a hét további részében azonban szárazabb időjárás valószínű.

 

