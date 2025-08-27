Hírlevél

Phoenix

Apokaliptikus porvihar söpört végig a nagyvároson – videó

Porvihar borította be Phoenixet az Egyesült Államokban. Az óriási porvihar fákat döntött ki, még a repteret is lezárták egy időre. Az embereket beborította a por, a látótávolság szinte nullára csökkent.
Hatalmas porvihar söpört végig Phoenixen. A vihar áramkimaradásokat okozott, fákat döntött ki, ideiglenesen a városi repülőtér forgalmát is le kellett állítani – írja a CBS News. 

Apokaliptikus porvihar söpört végig Phoenixen
Apokaliptikus porvihar söpört végig Phoenixen
Fotó: Instagram/CBS News

Le kellett állítani a repülőteret, elnyelte a városrészt a porvihar

A közösségi oldalakon terjedő videókon és képeken látszik, ahogy a hatalmas porfelhő közeledik a városrész felé, elnyelve a házakat, az Arizona Állami Egyetem futballstadionját és a Phoenix Sky Harbor nemzetközi repülőteret is.  

„Ha kidugtam a kezem az ablakon, nem láttam az ujjaimat sem. Éreztem, ahogy a szél rázza az autót, a por pedig még a számban is érződött” – idézte fel az ijesztő élményt egy lakos.

 

