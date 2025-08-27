Apokaliptikus porvihar söpört végig a nagyvároson – videó

Hatalmas porvihar söpört végig Phoenixen. A vihar áramkimaradásokat okozott, fákat döntött ki, ideiglenesen a városi repülőtér forgalmát is le kellett állítani – írja a CBS News.

Apokaliptikus porvihar söpört végig Phoenixen

Fotó: Instagram/CBS News

Le kellett állítani a repülőteret, elnyelte a városrészt a porvihar

A közösségi oldalakon terjedő videókon és képeken látszik, ahogy a hatalmas porfelhő közeledik a városrész felé, elnyelve a házakat, az Arizona Állami Egyetem futballstadionját és a Phoenix Sky Harbor nemzetközi repülőteret is.

„Ha kidugtam a kezem az ablakon, nem láttam az ujjaimat sem. Éreztem, ahogy a szél rázza az autót, a por pedig még a számban is érződött” – idézte fel az ijesztő élményt egy lakos.