A Puma logó titkos története, amit kevesen ismernek

A márka története a testvérháborúból indult: Adolf és Rudolf Dassler a 1920-as években együtt vezették sportcipőgyárukat Herzogenaurachban, de a feszültség 1948-ban szétváláshoz vezetett. Adolf létrehozta az Adidast, Rudolf pedig új márkanevet keresett, ami végül a Puma lett.

A Puma logó 55 éve a sportmárkák egyik legismertebb szimbóluma. Fotó: Unsplash

Hogyan született meg a Puma logó?

A logó csak két évtizeddel a márkanév megszületése után, a 60-as években készült el. A Puma ekkor a ruházati márkák trendjét követve az ikonikus nagymacskát választotta szimbólumként. A StyleBook információi szerint a logótervezést a nürnbergi karikaturista, Lutz Backes készítette, aki képregényrajzolóként szerzett hírnevet.

Backes első terve annyira meggyőző volt, hogy Dassler egy 1967-es levelében így köszönte meg a munkát:

Csak az első tervét használtuk fel, de a többi rajzán is jókat nevettünk.

Az általa megalkotott elegáns, karcsú ragadozó sziluett hamar a sportcipők és ruházati cikkek szerves részévé vált.

Designszakértők szerint a Puma embléma a logótervezés iskolapéldája: egyszerű, erőteljes és azonnal felismerhető. Nem véletlen, hogy több mint fél évszázada változtatás nélkül őrzi helyét a sporttörténelem és a német formatervezés legendái között.