Fiatal lányt sebesített meg egy puma

A pumatámadás vasárnap este történt Malibuban, az Egyesült Államokban. Egy fiatal lányt ért váratlan támadás, a körülmények egyelőre tisztázatlanok.

A pumatámadás Malibuban történt, az áldozat egy lány (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Pumatámadás rengette meg Malibu álmos környékét

Vasárnap este Malibuban egy puma támadt meg egy fiatal lányt – közölték a hatóságok. A Los Angeles megyei seriffhivatal szerint a járőrök – helyi idő szerint – 17:45 körül vonultak ki, miután bejelentést kaptak az esetről.

A pumatámadás előzményei egyelőre nem ismertek, annyi azonban biztos, hogy a lány családja azonnal a közeli kórházba vitte őt. Állapotáról egyelőre nincs hír.

A vizsgálatot a Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Minisztérium folytatja – írja a CBS News.

A vadállatot azóta lelőtték – számol be a KTLA.com.