Fiatal lányt sebesített meg egy puma

A pumatámadás vasárnap este történt Malibuban, az Egyesült Államokban. Egy fiatal lányt ért váratlan támadás, a körülmények egyelőre tisztázatlanok.
Vasárnap este Malibuban egy puma támadt meg egy fiatal lányt – közölték a hatóságok. A Los Angeles megyei seriffhivatal szerint a járőrök – helyi idő szerint – 17:45 körül vonultak ki, miután bejelentést kaptak az esetről.
A pumatámadás előzményei egyelőre nem ismertek, annyi azonban biztos, hogy a lány családja azonnal a közeli kórházba vitte őt. Állapotáról egyelőre nincs hír.
A vizsgálatot a Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Minisztérium folytatja – írja a CBS News.
A vadállatot azóta lelőtték – számol be a KTLA.com.