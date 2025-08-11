Hírlevél

pumatámadás

Fiatal lányt sebesített meg egy puma

A csendes tengerparti vasárnapot hirtelen rémület váltotta fel. Egy pumatámadás történt Malibuban, a Pacific Coast Highway közelében történt vasárnap este. A hatóságok azonnal a helyszínre siettek.
A pumatámadás vasárnap este történt Malibuban, az Egyesült Államokban. Egy fiatal lányt ért váratlan támadás, a körülmények egyelőre tisztázatlanok.

A pumatámadás Malibuban történt, az áldozat egy lány (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Pumatámadás rengette meg Malibu álmos környékét

Vasárnap este Malibuban egy puma támadt meg egy fiatal lányt – közölték a hatóságok. A Los Angeles megyei seriffhivatal szerint a járőrök – helyi idő szerint – 17:45 körül vonultak ki, miután bejelentést kaptak az esetről.

A pumatámadás előzményei egyelőre nem ismertek, annyi azonban biztos, hogy a lány családja azonnal a közeli kórházba vitte őt. Állapotáról egyelőre nincs hír.

A vizsgálatot a Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Minisztérium folytatja – írja a CBS News.

A vadállatot azóta lelőtték – számol be a KTLA.com.

 

 

