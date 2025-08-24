Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

vihar

A mediterrán vihar nem viccelt, özönvíz zúdult az utakra – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pokoli éjszakát éltek át az olaszok. A pusztító vihar Romagnában mindent letarolt: partokat, utcákat, házakat, miközben özönvíz zúdult a városokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharOlaszországözönvíztenger

Pár napja akkora eső volt, hogy leszakadt egy híd Olaszországban. Most pedig ismét tombol az időjárás. Romagnában soha nem látott pusztító vihar csapott le. Az időjárás percek alatt káoszba taszította a térséget – írja az Ansa.it olasz hírügynökség.

pusztító vihar
Pusztító vihar Olaszország szerte Forrás: Képkivágás/MeteoWeb Youtube

Pusztító vihar ejtett sebet a mediterrán kultúra arcképén

Hajnali fél öt körül a tenger felől úgy csapott le a vihar, mintha az ég haragja szakadt volna Olaszországra. Szél, jég és vízfalak söpörtek végig a romagnai parton, percek alatt sötétségbe borítva Ravennát, Cerviát, majd Riminiben egész utcákat öntött el a víz.

A strandokon, ahol még előző nap napernyők és nyaralók zsivaja volt, ma széttört napágyak hevernek. Tetők szakadtak le, ponyvák csavarodtak fel, a partvidék romokban hever. Cervia és Milano Marittima környéke olyan, mintha egy óriás ököl zúzta volna szét.

A közlekedés is megbénult: vonat akadtak fenn kidőlt fák miatt, az utasokat hajnalban menekítették ki. Öt aluljárót öntött el a víz, egyikben egy autó rekedt csapdába. A pincékben derékig áll a víz, az utcákon csónak nélkül szinte lehetetlen közlekedni.

A városvezetés „nagyon súlyos eseményről” beszélt, de a helyiek számára ez több volt, mint esemény. Ez volt az éjszaka, amikor Romagna térdre rogyott a természet tombolása előtt. Bár az ég már kitisztult, a romok, a megtépázott part és a szél emlékeztetnek: a pusztító vihar bármikor újra lecsaphat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!