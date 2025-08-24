A mediterrán vihar nem viccelt, özönvíz zúdult az utakra – videó

Pár napja akkora eső volt, hogy leszakadt egy híd Olaszországban. Most pedig ismét tombol az időjárás. Romagnában soha nem látott pusztító vihar csapott le. Az időjárás percek alatt káoszba taszította a térséget – írja az Ansa.it olasz hírügynökség.

Pusztító vihar Olaszország szerte Forrás: Képkivágás/MeteoWeb Youtube

Pusztító vihar ejtett sebet a mediterrán kultúra arcképén

Hajnali fél öt körül a tenger felől úgy csapott le a vihar, mintha az ég haragja szakadt volna Olaszországra. Szél, jég és vízfalak söpörtek végig a romagnai parton, percek alatt sötétségbe borítva Ravennát, Cerviát, majd Riminiben egész utcákat öntött el a víz.

Italy sees monsoon downpours in Centre-North, heat in South. 'The Italian climate is becoming tropical,' says top weatherman #ANSA https://t.co/kyNOlmUlQm — Ansa English News (@ansa_english) August 21, 2025

A strandokon, ahol még előző nap napernyők és nyaralók zsivaja volt, ma széttört napágyak hevernek. Tetők szakadtak le, ponyvák csavarodtak fel, a partvidék romokban hever. Cervia és Milano Marittima környéke olyan, mintha egy óriás ököl zúzta volna szét.

A közlekedés is megbénult: vonat akadtak fenn kidőlt fák miatt, az utasokat hajnalban menekítették ki. Öt aluljárót öntött el a víz, egyikben egy autó rekedt csapdába. A pincékben derékig áll a víz, az utcákon csónak nélkül szinte lehetetlen közlekedni.

⛈️In atto due violenti temporali in Romagna: Uno tra Forlì e Faenza, che ha portato grandine nelle colline, e un secondo su San Marino in direzione Rimini.



Video di "Meteo Forlì Cesena" da San Tomé. pic.twitter.com/CcRCsRlKor — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 23, 2025

A városvezetés „nagyon súlyos eseményről” beszélt, de a helyiek számára ez több volt, mint esemény. Ez volt az éjszaka, amikor Romagna térdre rogyott a természet tombolása előtt. Bár az ég már kitisztult, a romok, a megtépázott part és a szél emlékeztetnek: a pusztító vihar bármikor újra lecsaphat.