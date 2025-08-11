Az könyvben részletezett állítólagos támadás következtében a Putyin anyja, Maria elvesztette a szemét, a támadónak, azaz a későbbi apának pedig ezért kellett feleségül vennie a nőt. A Projekt azt állítja, hogy a támadás az apa dührohamának a következménye volt.

Vlagyimir Putyin szerint az Oroszország felosztására vonatkozó nyugati terveket dokumentumok is alátámasztják

Ezt tudjuk meg Putyin apjáról

A könyvből kiderül, hogy a tragédia idején, 1928-ban Putyin apja a barátaival érkezett Maria – ismertebb nevén Maruszja – otthonába, amikor az egyedül volt a tveri régióbeli falujában. Az eset állítólagos jó ismerőjének, a Putyinék falujában élő Anfisza Kormilicsna beszámolója szerint: „Maruszja nem akarta beengedni a férfiakat.”

Ez pedig nagyon feldühítette Putyin apját, aki megragadta a kerítés mellett álló vasvillát, és be akarta törni a kaput. A lány ettől annyira megrémült, hogy a házból a kerítéshez rohant.

Putyin apja Vologya, abban a pillanatban betörte a kaput a vasvillával, és egyenesen arcba szúrta a lányt. Ahogy az írásban részletezik: „véletlenül kiszúrta Maruszja szemét, s ugyan azonnal kórházba vitte, de el kellett távolítani az egyik szemét.”

Maruszja anyja persze megfenyegette Vologyát: ha nem veszi el a lányát, bíróság elé állíttatja.

Maruszját később nagyon zavarta az üvegszeme, soha nem nézett egyenesen az emberekre, amikor beszélt oldalra billentette a fejét. A falubeli azt is elmondta, hogy Putyin apja hírhedt volt a tizenéves lányok inzultálásáról, előszeretettel emelgette fel a lányok szoknyáját. Roman Badanin, a könyv társszerzője szerint azért, hogy a falusi fiúk láthassák a lányok bugyiját.

A Projekt független orosz hírportál arról is beszámolt, hogy „Putyin édesanyja fiatalkora óta félszemű volt, mert a másik szemét a leendő orosz vezető apja dührohamában egy vasvillával kiszúrta.”

A megrázó beszámoló ellenére Putyin mindig csak arról beszélt, hogy a szülei tökéletesek voltak. Édesanyja már negyven évesnél is idősebb volt, amikor életet adott a későbbi elnöknek. Ez a tény természetesen olyan pletykákat is szült, hogy szülei örökbe fogadták, illetve azt, hogy házasságon kívüli kapcsolatból született.