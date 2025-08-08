Bloomberg: Ez lehet az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodás – mutatjuk!

A Bloomberg információi szerint az egyeztetések egy területi megállapodásról szólnak, amely a kelet-ukrajnai és krími régiók sorsát érintené. A források szerint az orosz fél a teljes kelet-donbászi térség, valamint a Krím elismerését kéri Ukrajna részéről.

Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek hivatalosan el kellene rendelnie az ukrán hadsereg kivonását Luhanszk és Donyeck orosz megszállás alatt álló részeiből. A Bloomberg szerint ez az eredmény jelentős politikai sikernek számítana Moszkva számára.

Cserébe Oroszország hajlandó lenne leállítani a katonai műveleteket a Herszon és Zaporizzsja régiókban, ugyanakkor az egyeztetések részletei még nem véglegesek, és könnyen módosulhatnak. Nem világos például, hogy Oroszország kész-e bármilyen jelenleg ellenőrzése alatt álló területről kivonulni.

A hírügynökség úgy tudja, hogy az egyezség célja a harci cselekmények befagyasztása, és egy későbbi, átfogó politikai rendezés alapjainak megteremtése. Az Egyesült Államok igyekszik elnyerni Ukrajna és európai szövetségeseinek hozzájárulását az esetleges megállapodáshoz.

A Bloomberg szerint az egyeztetések egy Putyin–Trump találkozó előkészítéséhez is kapcsolódhatnak. Egy korábbi értesülés alapján az Egyesült Arab Emírségek lehet a tárgyalás potenciális helyszíne.

A cikkben megszólaltatott források hangsúlyozták, hogy a tárgyalások korai szakaszban vannak, és egyik fél sem kommentálta hivatalosan az értesüléseket - összegezte a Kommersant.