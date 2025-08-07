Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

Vlagyimir Putyin

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 7-én újságíróknak elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek (UAE) lehet az egyik lehetséges helyszíne a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett csúcstalálkozónak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinDonald Trumptárgyalás

„Sok barátunk van, akik készen állnak segíteni az ilyen jellegű események megszervezésében. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke is közéjük tartozik. Azt gondolom, ez egy megfelelő helyszín lehet” – fogalmazott Putyin.

Az orosz vezető hozzátette: mindkét fél részéről megvan az érdeklődés a csúcstalálkozó iránt, és már zajlanak az előkészületek.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója is megerősítette, hogy megszületett a megállapodás a találkozóról, és a felek már dolgoznak a részleteken. Trump is bizakodóan nyilatkozott a közelgő találkozóról, és reményét fejezte ki egy gyors Putyin–Zelenszkij találkozóval kapcsolatban is.

A helyszín kiválasztása még folyamatban van, de a diplomáciai mozgás intenzívebbé vált az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások érdekében - számolt be róla az Izvesztija.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!