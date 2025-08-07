Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

„Sok barátunk van, akik készen állnak segíteni az ilyen jellegű események megszervezésében. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke is közéjük tartozik. Azt gondolom, ez egy megfelelő helyszín lehet” – fogalmazott Putyin.

Az orosz vezető hozzátette: mindkét fél részéről megvan az érdeklődés a csúcstalálkozó iránt, és már zajlanak az előkészületek.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója is megerősítette, hogy megszületett a megállapodás a találkozóról, és a felek már dolgoznak a részleteken. Trump is bizakodóan nyilatkozott a közelgő találkozóról, és reményét fejezte ki egy gyors Putyin–Zelenszkij találkozóval kapcsolatban is.

A helyszín kiválasztása még folyamatban van, de a diplomáciai mozgás intenzívebbé vált az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások érdekében - számolt be róla az Izvesztija.