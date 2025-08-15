Putyin megérkezett, de nem oda, ahová a világ várja

Az államfő programjában szerepel az Omega-Si üzem meglátogatása, amely egyedülálló módon dolgoz fel és finomít halolajat az Ohotszki-tenger fehérhalából. Ezt követően Putyin ellátogat a Majak kulturális és közösségi központba, valamint a térség legnagyobb sport- és szabadidő-komplexumába.

Az elnök koszorút helyez el az Alsib-hősök emlékművénél is, amely a második világháború alatt működő Alaszka–Szibéria légihíd pilótáinak állít emléket, és az amerikai–szovjet együttműködés egyik jelképének számít.

A magadani látogatás végén Putyin a város fejlesztési terveiről is egyeztet a megyei vezetéssel - írja a TASS.