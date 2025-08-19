A duzzogó, megalázott Macron így sértegeti Vlagyimir Putyint

„Putyin egy ragadozó, egy ogre a kapuinknál, akinek folyamatosan ennie kell, mert a túlélése múlik rajta” – fogalmazott Macron. A francia államfő szerint az orosz elnök ritkán tartotta be vállalásait, és „állandó destabilizáló erőként” lépett fel, aki hatalmának növelése érdekében igyekszik átrajzolni a határokat.

Emmanuel Macron érkezik a Fehér Házhoz, de nem Donald Trump fogadta

Macron hozzátette: nem hiszi, hogy Oroszország egyik napról a másikra visszatérne a békéhez és egy demokratikus rendszerhez. Bár szerinte Franciaországot nem fenyeget azonnali támadás, világossá tette, hogy a Kreml politikája közvetlen veszélyt jelent Európa számára. „Ne legyünk naivak” – figyelmeztetett.

Donald Trump hétfőn Washingtonban beszélt arról, hogy egy háromoldalú csúcstalálkozó előkészítése is folyamatban van közte, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. „Szerintem ez inkább idő kérdése, nem pedig azé, hogy sor kerül-e rá” – mondta. A háttérben egy kompromisszumos megoldás körvonalazódik: olyan biztonsági garanciák Ukrajnának, amelyek védelmet nyújtanak, ugyanakkor nem nyitják meg az utat a NATO-tagság felé – ami Moszkva számára régóta elfogadhatatlan. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff szerint ezek a garanciák „az ötödik cikkelyhez hasonló védelmet” nyújthatnának.

Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta: Európa nem maradhat ki a folyamatból. „Úgy vélem, a folytatásban egy négyoldalú találkozóra lesz szükség. Amikor biztonsági garanciákról beszélünk, valójában az egész európai kontinens biztonságáról beszélünk” – fogalmazott. A francia elnök egyértelműen a kispadon ül, Trump nem tartja fontos szereplőnek az orosz-ukrán háború lezárásában. Nem véletlen, hogy az amerikai elnök a következő csúcsról is ki akarja hagyni az európai vezetőket.