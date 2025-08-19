Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

A tárcavezető emlékeztetett: Bern tavaly pontosította a szabályokat arra az esetre, ha egy, nemzetközi elfogatóparancs alatt álló személy érkezne béketárgyalásra Svájcba. „Ha valaki békekonferenciára jön, nem pedig magánlátogatásra, akkor mentességet kap” – mondta Cassis.

A döntés hátterében az áll, hogy az ICC 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin és Marija Lvova-Belova orosz gyermekjogi biztos ellen, az ukrán gyerekek állítólagos jogellenes Oroszországba hurcolása miatt.

Moszkva akkor is, most is illegitimnek nevezte a bíróságot, Svájc viszont a Római Statútum részes államaként papíron köteles lenne végrehajtani az ICC döntéseit.

A helyszín körül azonban még zajlik a vita. Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta, Giorgia Meloni olasz kormányfő pedig Rómát. A Sky News értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök inkább az olasz főváros felé hajlana, míg Putyin Genfet részesíti előnyben.

Svájc eközben jelezte: semmilyen akadályát nem látja annak, hogy Genfben találkozzon az orosz, az ukrán és az amerikai elnök, ha valóban megszületik a politikai akarat a béketárgyalásokhoz - írta a France24.