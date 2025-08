Váratlan fordulat? Trump bejelentést tett a Putyinnal folytatott tárgyalásról

Trump elmondása szerint azóta több európai szövetségest is tájékoztatott, akik egyetértettek abban, hogy „a háborúnak véget kell vetni, és ezen fogunk dolgozni az elkövetkező napokban és hetekben”.

A bejegyzést megelőzően az amerikai elnök telefonon is egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – a hívás részleteit még nem hozták nyilvánosságra.

A New York Times névtelen Fehér Házi forrása szerint a Witkoff–Putyin találkozó „jól sikerült”, és Moszkva „nyitott a tárgyalások folytatására”. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy Trump augusztus 8-án életbe léptetheti az úgynevezett másodlagos szankciókat. Ezek értelmében az Oroszországgal energiahordozók terén üzletelő államokra akár három számjegyű importvámokat is kivethetnek az Egyesült Államok.

Witkoff háromórás moszkvai látogatása közvetlenül azelőtt történt, hogy lejár Trump ultimátuma: az amerikai elnök augusztus 8-ig követeli a harci cselekmények teljes leállítását Oroszország részéről.

Az orosz elnöki tanácsadó, Jurij Usakov a tárgyalás után csak annyit mondott: „bizonyos jelzések elhangzottak”, de bővebb kommentárt nem fűzött a megbeszéléshez.