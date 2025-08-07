Trump újabb ultimátumot küldött az oroszoknak, ez fájni fog!

A New York Post információi szerint a Fehér Ház egyértelműen fogalmazott: Trump és Putyin csak akkor ülhetnek egy asztalhoz, ha előbb sor kerül egy orosz–ukrán találkozóra.

A találkozó csak akkor jöhet létre, ha Putyin találkozik Zelenszkijjel – közölte egy Fehér Ház szóvivő a lap megkeresésére.

A bejelentés különösen érdekes annak fényében, hogy Putyin maga is jelezte nyitottságát egy Zelenszkijjel folytatott tárgyalásra, de hozzátette: a szükséges körülmények „még nem adottak”, és az azokhoz vezető út „még hosszú”.

A Kreml tanácsadója, Jurij Usakov megerősítette, hogy Moszkvában elsősorban a Trump–Putyin csúcs előkészítésére koncentrálnak, amelyre augusztus 11. és 17. között kerülhet sor. Usakov szerint háromoldalú találkozóról nincs szó, vagyis Zelenszkij jelenléte egyelőre nincs betervezve.

Putyin ugyanakkor elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek megfelelő helyszín lenne a kétoldalú csúcstalálkozóra, amellyel kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések.

A háttérben azonban – legalábbis az egyik legnagyobb lengyel portál szerint – egy lehetséges alku körvonalazódik: a Fehér Ház célja az lehet, hogy Trump egy sikeres orosz–ukrán megbeszélés után nemzetközi közvetítőként léphessen fel, növelve ezzel külpolitikai súlyát a választások előtt. Ennek része lehet egy ideiglenes tűzszüneti javaslat, illetve új diplomáciai csatornák megnyitása.

Hivatalos részleteket egyelőre egyik fél sem közölt, de a feltétel világos: Trump nem ül tárgyalóasztalhoz, amíg Putyin nem tárgyal Kijevvel.