Ezért került vörös rózsa Putyin kezébe a tárgyalás után

Az Alaszkában tartott csúcstalálkozót követően Vlagyimir Putyin orosz elnök ellátogatott a Fort Richardson Nemzeti Katonai Temetőbe Anchorage-ben, ahol virágot helyezett el szovjet katonák sírjainál. A második világháborús szövetségesek emlékműnél Putyin vörös rózsákat tett le szovjet pilóták nyughelyére – írja a szombati Magyar Nemzet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök virágokat helyez el szovjet katonák sírjainál (Fotó: AFP)

A lap arról is beszámol, hogy a temetőben 14 szovjet sír található, melyből 11 azonosított katonáé. Az információk szerint kilenc sír olyan pilótáké, akik részt vettek az amerikai repülőgépek Alaszka–Szibéria-útvonalon történő átrepülésében, míg kettő olyan tengerészeké, akik hajókat vettek át. Egy sír névtelen maradt, két másik pedig civilekhez tartozik. Ezt a helyet látogatta meg Vlagyimir Putyin.

Amint arról mi is hírt adtunk, az amerikai–orosz viszony a hidegháború óta a világpolitika egyik legmeghatározóbb eleme. Az elnöki találkozók mérföldköveket jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában, befolyásolva a globális geopolitikai helyzetet. Trump és Putyin találkozójára figyelt a világ.

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai–orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán írta szombaton.

Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.

Trump és Putyin nyitva tartja a diplomáciai csatornákat

„A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal”

– fogalmazott.