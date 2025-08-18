Hírlevél

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész kompromisszumot kötni az orosz–ukrán frontvonal mentén a háború lezárása érdekében – írja a Financial Times kijevi kormányzati forrásokra hivatkozva. Egy magas rangú tisztviselő szerint Zelenszkij célja egy „produktív békefolyamat” elindítása, ugyanakkor kizárta az „lehetetlen lépéseket”, például az ukrán csapatok visszavonását a Donyecki és Luhanszki régiókból.
Az elnök környezetéből úgy fogalmaztak: Kijev kész egy olyan „emészthető kompromisszumra”, amelyet az ukrán társadalom is elfogadhat. Egy biztonsági vezető hozzátette, hogy bármilyen megállapodásnak „valódi erővel” kell rendelkeznie, például a NATO támogatásával, mert az orosz kapcsolatok kérdése mindig az erőviszonyokról szól - írja a Financial Times.

A tárgyalások előkészítéseként Donald Trump amerikai elnök augusztus 18-án este, washingtoni idő szerint, a Fehér Házban látja vendégül Zelenszkijt és több európai vezetőt. A találkozó központi témája az alaszkai Putyin–Trump megbeszélések nyomán körvonalazódó békeegyezség lesz.

A Bloomberg információi szerint Trump a területi engedmények kérdésére kívánja helyezni a hangsúlyt, míg Kijev a biztonsági garanciákat tartja kulcsfontosságúnak. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio megerősítette, hogy a washingtoni tanácskozás egyik fő célja a konkrét biztonsági garanciák kidolgozása Ukrajna számára.

 

