Korábban Dmitriev így fogalmazott: „Tartós béke vs. ideiglenes tűzszünet.” A Kreml hosszú ideje elutasítja a nyugati vezetők és Trump követelését a tűzszünet elfogadására, helyette egy átfogó megállapodás mellett érvel, amely a háború „okait” kívánja rendezni – írta a CNN.

Mint ismert, diplomáciai nagyüzemnek ad ma otthont az Egyesült Államok fővárosa. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több európai vezetővel együtt érkezett Washingtonba, hogy találkozzon és egyeztessen Donald Trump amerikai elnökkel.

Zelenszkij az Ovális Irodában azt hangsúlyozta, hogy országában csak a háború befejeződése után lenne lehetséges az elnökválasztás megtartása. „Szükség van tűzszünetre mindenhol — a harctéren, az égen és a tengeren —, hogy lehetővé tegyük a demokratikus, nyílt és jogszerű választásokat” – írtuk meg.

Trump ezt követően kijelentette: „Ha három és fél év múlva épp háborúban leszünk valakivel, akkor nem lesz több választás?” — utalva ezzel a második elnöki ciklusa végére. Hozzátette: „Ó, ez jó.” A megjegyzés sokak szerint nyilvánvalóan megalázta Zelenszkijt, és azt sugallja, hogy Ukrajnában a demokratikus folyamatok nincsenek biztosítva.

Arról is megemlékeztünk, hogy Zelenszkij egyik korábbi látogatása alkalmával botrány robbant ki az ukrán elnök öltözékéből, ugyanis az amerikai elnököt különösen bosszantotta Zelenszkij megjelenése. Trumpot ritkán látják másban, mint méretre szabott öltönyben és hosszú, piros nyakkendőben – kivéve, ha éppen a golfpályán van.

Zelenszkij ezzel szemben egy Gasanova által készített pólóingben érkezett a Fehér Házba. Trump fintorogva fogadta, és gúnyosan megjegyezte: „Jól kiöltöztél!” Az Ovális Irodában tovább fokozódott a feszültség, amikor Brian Glenn jobboldali újságíró nyíltan rákérdezett:

„Miért nem visel öltönyt? Ön az ország legmagasabb szintű hivatalában van, és nem hajlandó öltönyt viselni. Van önnek öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, hogy ön nem tiszteli ennek a hivatalnak a méltóságát.”

Azt, hogy az ukrán elnök ma hogyan öltözött fel, ITT tekintheti meg.