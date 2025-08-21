Élő adásban rabolták ki a csinos riportert, videón a reakció

Még az oly bűnözéstől erősen fertőzött országban is ritkán látni olyan rablást, mint amilyen a minap megesett Brazíliában. Beatriz Casadei újságíró éppen az egyik brazil reggeli műsor, a Balanco Geral élő adásában szerepelt, amikor kirabolták.

Beatriz Casadei újságíró arckifejezése beszédes a rablás után

Fotó: képernyőkép

A vakmerő biciklis tolvaj odalopakodott, majd egyetlen mozdulattal kikapta a riporter kezéből a telefont.

Az incidens Sao Paulóban, nyilvánosan, nappal történt, amely még inkább kiemeli a bűnöző bátorságát és a közterületi lopások aggasztó növekedését. A riporter természetesen nagyon meglepődött és megdöbbent reakciója azonnal láthatóvá vált a kamerák előtt.

Rablás a közterületeken

A médiában széles körben beszámoltak az esetről, a Daily Mail oldalán a videó is megtekinthető. A dél-amerikai lapok azt írják, az élő adás alatt történt rablás megrázó példája annak, hogy a közterületeken dolgozó újságírók milyen kockázatokkal néznek szembe nap mint nap. Az eset rávilágított a bűnözés egyre agresszívebb formáira, és sokakat elgondolkodtatott a személyes biztonság kérdéséről.

Amúgy ez a jelenség sajnos egyre gyakoribb a nagyvárosokban, különösen Londonban, ahol a biciklis vagy robogós tolvajok gyorsan és rafináltan lopják el az arra járók telefonját vagy egyéb értékeit. Ezek a lopások gyakran váratlanul történnek, és az eltulajdonított eszközök egy részét később külföldön, például Kínában vagy Afrikában találják meg, ami tovább bonyolítja a felderítést és a visszaszerzést.