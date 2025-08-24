Ne vigye magával ezt a készüléket, ha nem akar több mint 100 ezer forintot fizetni

Az új szabály a gyorshajtók ellen irányul. A radardetektor használata vagy birtoklása mostantól szigorúan tilos Görögországban.

Hatalmas bírság jár Görögországban radardetektor használata esetén (illusztráció) Fotó: Wikipedia

Radardetektor esetén súlyos bírság a jutalom

Görögországban új közlekedési szabály lépett életbe: tilos az autóban tartani vagy használni radardetektort, antiradart vagy sebességmérő blokkoló eszközt. Bár ezek az eszközök szabadon megvásárolhatók, birtoklásuk a járműben mostantól komoly jogsértésnek számít.

A tilalom célja egyértelmű: megakadályozni, hogy a gyorshajtók kijátsszák a sebességmérő kamerákat. A radardetektor ugyanis előre jelzi a mérőpontokat, így a sofőrök csak átmenetileg lassítanak, majd ismét gyorshajtásba kezdenek.

A következmények szigorúak. Aki ilyen eszközt tart az autójában, 350 eurós (140 ezer forint) bírságra számíthat, ráadásul a forgalmi engedélyét és a jogosítványát is 30 napra bevonhatják – írja a b92.net.

Magyarországon is komoly változások léptek életbe.