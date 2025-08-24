Hírlevél

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

Ne vigye magával ezt a készüléket, ha nem akar több mint 100 ezer forintot fizetni

Új és szigorú szabály lépett életbe Görögországban. A radardetektor vagy antiradar birtoklásáért is kemény bírság jár – a sofőrök 350 eurót fizethetnek, és akár jogosítványukat is elveszíthetik.
Az új szabály a gyorshajtók ellen irányul. A radardetektor használata vagy birtoklása mostantól szigorúan tilos Görögországban.

radardetektor, 40 millió forinthoz közelítő gyorshajtási bírságról számolt be egy német autós oldal. Svájcban észnél kell lenni!
Hatalmas bírság jár Görögországban radardetektor használata esetén (illusztráció) Fotó: Wikipedia

Radardetektor esetén súlyos bírság a jutalom

Görögországban új közlekedési szabály lépett életbe: tilos az autóban tartani vagy használni radardetektort, antiradart vagy sebességmérő blokkoló eszközt. Bár ezek az eszközök szabadon megvásárolhatók, birtoklásuk a járműben mostantól komoly jogsértésnek számít.

A tilalom célja egyértelmű: megakadályozni, hogy a gyorshajtók kijátsszák a sebességmérő kamerákat. A radardetektor ugyanis előre jelzi a mérőpontokat, így a sofőrök csak átmenetileg lassítanak, majd ismét gyorshajtásba kezdenek.

A következmények szigorúak. Aki ilyen eszközt tart az autójában, 350 eurós (140 ezer forint) bírságra számíthat, ráadásul a forgalmi engedélyét és a jogosítványát is 30 napra bevonhatják – írja a b92.net.

Magyarországon is komoly változások léptek életbe.

 

