Csernobilból a pékségbe: 360 tonna sugárzó termény került az ukrán kenyérbe, amiből exportra is jutott

Az ügyészség szerint a Kijevtől északnyugatra fekvő Zsitomir régióban 1 790 hektárnyi szennyezett földet használtak fel. A település polgármestere, földmérője és több vállalatvezető közösen szervezte a tiltott gazdálkodást – írja a TVP News. A radioaktív napraforgótermést – mintegy 360 tonnát – több mint 6,6 millió hrivnya (kb. 137 ezer euró) értékben értékesítették.

Fotó: Unsplash

Radioaktív élelmiszer az asztalon?

A csernobili katasztrófa utáni kitelepítési zónából származó terményeket kizárólag az ukrán kormány engedélyezhetné – erre azonban nem került sor. Ehelyett a betakarított napraforgót titokban exportálták és belföldön is értékesítették, az államot így közel 102 ezer euró kár érte.

Az elkövetőket hivatali visszaéléssel, sugárbiztonsági szabályok megsértésével, sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják. A bíróság vagyonelkobzást és előzetes intézkedéseket fontolgat.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a radioaktív földön termesztett élelmiszerek fogyasztása rendkívül veszélyes: a szervezetbe jutó izotópok hosszú távon rákos megbetegedésekhez és más súlyos egészségkárosodásokhoz vezethetnek.

Fotó: Unsplash

A csernobili örökség

A világ legsúlyosabb nukleáris balesete 1986. április 26-án történt, amikor a 4-es reaktor felrobbant. Több mint 350 ezer embert kellett kitelepíteni, és a katasztrófa következményei ma is érezhetők. A radioaktív szennyezés miatt a környék mezőgazdasági használata tilos – ennek ellenére egyesek most is megpróbálnak hasznot húzni belőle.