Radioaktív darazsak jelentek meg, de van-e okunk aggódni?

A Dél-Karolinában található Savannah River Site egykor az amerikai nukleáris fegyverprogram fontos gyártóbázisa volt. Ma már nukleáris hulladékot tárolnak itt. A közelmúltban ezen a környéken bukkantak rá négy darázsfészekre, amelyekben radioaktív darazsak voltak.

A radioaktív darazsak félelmetesnek tűnhet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Radioaktív darazsak

A Dél-Karolinában lévő Savannah River Site területén, ahol korábban nukleáris fegyveralkatrészeket gyártottak, négy radioaktív darázsfészket találtak. A környéken radioaktív hulladékot tárolnak, ezért a sugárzás forrása feltehetően a hidegháborús fegyvergyártásból visszamaradt szennyeződés lehetett.

A Wikipedia szerint a Savannah River Site egy hatalmas, Dél-Karolinában található amerikai kormányzati létesítmény, a Savannah folyó partján. Az 1950-es években hozták létre, hogy plutóniumot és tríciumot állítsanak elő nukleáris fegyverek számára. Ma 800 négyzetkilométeres területén több mint tízezer ember dolgozik.

Az első fészek sugárzása tízszerese volt a megengedettnek, míg a többi háromnál ennél alacsonyabb értéket mértek. A szakemberek szerint a darázs populáció a talajból vagy szivárgásból juthatott a szennyeződéshez.

A sugárzás szintje kevesebb mint 1 százaléka volt a természetes háttérsugárzásnak, és csípéssel vagy közelséggel nem jelentett veszélyt, a radioaktív anyag jelenléte miatt azonban a fészkeket biztonsági okból eltávolították. Kockázat csak akkor merülne fel, ha a szennyező anyag nagy mennyiségben a szervezetbe jutna.

A hatóságok folyamatos ellenőrzést végeznek a területen, hogy megakadályozzák a sugárzás terjedését. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a nukleáris múlt veszélyei még évtizedekkel később is felbukkanhatnak – írja az ABC News.