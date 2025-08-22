Hátfájásra panaszkodott, kiderült, hogy súlyos beteg

A végstádiumú rák fiatal anyánál ritkán fordul elő, de Muireann McColgan 39 évesen két héttel kislánya születése után megtudta, hogy mellrákja már átterjedt a csontjaira. A nő először 31 hetes terhessége alatt fedezett fel egy csomót a bal mellében, amit az orvosok tejcsatorna-elzáródásnak gondoltak. Két héttel a szülés után, miután hátfájást is tapasztalt, kiderült, hogy 4. stádiumú mellrákja van - írja a The Sun.

Fiatal anya, akinek életét megváltoztatta a rák. Fotó: The Sun / SWNS

„Sokkban voltam. Teljesen rémült voltam. Két hetet élhettem anyaként anélkül, hogy rákot diagnosztizáltak volna nálam.”

Muireann aggódik, hogyan tudná megvédeni a családját, ha néhány éven belül már nem lesz közöttük, és hogyan boldogul majd a férje egyedül a lányukkal. Bár a nő állapota jelenleg stabil, tudja, hogy a rák később ellenállóvá válik a gyógyszerrel szemben.

Végstádiumú rák a fiatal anyánál

Muireann igyekszik a lehető legnormálisabb életet élni. 2024 augusztusában 230 km-t tekert Dublinból Galway-be, hogy pénzt gyűjtsön a Breast Cancer Ireland számára. Emellett Muireann szenvedélyes online kampányoló is. Instagramon osztja meg történetét, és létrehozta a „Too Young To Be Heard” kampányt, amely a fiatalabb nők mellrákja iránti figyelmet hívja fel.