Ez az elképesztő, olcsó gyógyszer segíthet a rák kezelésében

Egy új ausztrál kutatás szerint a béta-blokkolóként ismert, olcsó gyógyszerek hatékonyak lehetnek a hármas negatív emlőrák (TNBC) bizonyos eseteiben.

Az Atenolol az egyik olyan gyógyszer, amely jó segíthet a rák gyógyításában

Fotó: Wladimir Bulgar/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A kutatók felfedezték, hogy a stresszhormonok a béta-2 receptoron keresztül serkentik a rák növekedését, amit egy HOXC12 nevű gén szabályoz.

Ha ez a gén hiányzik, a daganat leáll. Mivel a béta-blokkolók pont ezt a receptort gátolják, elképzelhető, hogy lelassíthatják vagy megállíthatják a TNBC előrehaladását – különösen olyan betegeknél, akiknél aktív a HOXC12 gén. Ez a felfedezés új lehetőséget adhat a célzott kezelésre – írja a Daily Mail.

A rákos megbetegedésekben csökkenhet a halálozás

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy bár az eredmények ígéretesek, ez a kutatás még nem jutott el a klinikai alkalmazás szintjére. Bár korábbi megfigyeléses tanulmányok is utaltak arra, hogy a béta-blokkolók csökkenthetik a halálozást bizonyos rákos megbetegedésekben, a tudományos közösség eddig nem talált egyértelmű bizonyítékot erre. Az új eredmények most egy lehetséges mechanizmust tárnak fel, de további kutatásokra, valamint klinikai vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy a kezelési protokollok részévé válhassanak.

Összefoglalva: a béta-blokkolók valóban ígéretes lehetőséget kínálhatnak a hármas negatív emlőrák kezelésére, de egyelőre még nem beszélhetünk áttörésről vagy „olcsó gyógymódról”. A következő lépés a klinikai próbák elindítása és annak meghatározása, kiknél és milyen körülmények között lehet hatékony ez a kezelés.