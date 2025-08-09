Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
rák

Egészségesnek hitte magát, most az életéért harcol

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 33 éves Carmen Keogh úgy élt, mintha semmi baja nem lenne. Egy rutinvizsgálat azonban IV. stádiumú, áttétes rák jelenlétét mutatta ki nála. Az orvosok szerint állapota egy korábbi melanómához és ritka génmutációhoz köthető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rákbetegséggénmutáció

A 33 éves Brisbane-i Carmen Keogh biztos volt benne, hogy egészséges, egészen addig, amíg 2024 végén egy rutinvizsgálat során ki nem derült: IV. stádiumú, áttétes rákja van. A daganatok a májában, a tüdejében, a nyirokcsomóiban, a csontjaiban és a bőr alatt is megjelentek.

rák
Egészségesnek hitte magát, kiderült áttétes rák jelent meg a szervezetében (illusztráció) Fotó: Tima Miroshnichenko/pexels

A rák váratlan diagnózisa

Az orvosok szerint a betegség egy hét éve eltávolított melanómából eredhetett. A vizsgálat során ritka, rák kialakulásának esélyét növelő génmutációt is azonosítottak nála. A statisztikák szerint az ilyen típusú rák túlélési aránya Ausztráliában 25% alatt van.

Rák elleni küzdelem és a szűrés fontossága

Carmen öt kör immunterápián esett át, ám ezek nem hozták meg a várt eredményt. Jelenlegi tablettás kezelése átmenetileg javította állapotát, de idővel várhatóan hatástalanná válik.

A fiatal nő teljes munkaidőben dolgozik, miközben rendszeresen orvosi kezelésekre jár. Nyíltan beszél arról, mennyire fontos a szűrés és a test apró jelzéseinek figyelése, hiszen a rák sokszor tünetmentes marad egészen a súlyos stádiumokig.

Carmen szerettei adománygyűjtést indítottak, hogy fedezzék a 70–90 ezer dollárba kerülő, biztosítás által nem támogatott alternatív kezeléseket és klinikai vizsgálatokat. A cél, hogy esélyt adjanak neki a hosszabb és jobb életminőségű túlélésre – írja a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!