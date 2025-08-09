Egészségesnek hitte magát, most az életéért harcol

A 33 éves Brisbane-i Carmen Keogh biztos volt benne, hogy egészséges, egészen addig, amíg 2024 végén egy rutinvizsgálat során ki nem derült: IV. stádiumú, áttétes rákja van. A daganatok a májában, a tüdejében, a nyirokcsomóiban, a csontjaiban és a bőr alatt is megjelentek.

Egészségesnek hitte magát, kiderült áttétes rák jelent meg a szervezetében (illusztráció) Fotó: Tima Miroshnichenko/pexels

A rák váratlan diagnózisa

Az orvosok szerint a betegség egy hét éve eltávolított melanómából eredhetett. A vizsgálat során ritka, rák kialakulásának esélyét növelő génmutációt is azonosítottak nála. A statisztikák szerint az ilyen típusú rák túlélési aránya Ausztráliában 25% alatt van.

FIFO worker Carmen thought she was fit and healthy until a routine check-up turned her life upside down. This is her powerful plea as she fights for life https://t.co/q8SfeYrNxy — Daily Mail (@DailyMail) August 9, 2025

Rák elleni küzdelem és a szűrés fontossága

Carmen öt kör immunterápián esett át, ám ezek nem hozták meg a várt eredményt. Jelenlegi tablettás kezelése átmenetileg javította állapotát, de idővel várhatóan hatástalanná válik.

A fiatal nő teljes munkaidőben dolgozik, miközben rendszeresen orvosi kezelésekre jár. Nyíltan beszél arról, mennyire fontos a szűrés és a test apró jelzéseinek figyelése, hiszen a rák sokszor tünetmentes marad egészen a súlyos stádiumokig.

Carmen szerettei adománygyűjtést indítottak, hogy fedezzék a 70–90 ezer dollárba kerülő, biztosítás által nem támogatott alternatív kezeléseket és klinikai vizsgálatokat. A cél, hogy esélyt adjanak neki a hosszabb és jobb életminőségű túlélésre – írja a Daily Mail.