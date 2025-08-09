Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

diagnózis

Mennyi az esélyünk a rákos megbetegedésre? Hat őszinte válasszal kiderül!

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fejfájás, fáradtság, gyomorfájdalom? Ne hagyja, hogy egy Google-keresés megijessze! A rákkockázat felmérése nem az online találgatásokkal kezdődik, hanem az orvosi tényekkel. Ebben a cikkben bemutatjuk, milyen kérdéseket érdemes feltennie magának – és az orvosnak –, hogy reálisan tudjuk megítélni az esélyeinket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diagnóziskórtörténetrákkockázatpanaszonkológus

Sokan már egy-egy általános tünet (mint a tartós fejfájás vagy fáradtság) esetén is a legrosszabbtól tartanak: „Mi van, ha ez rák?” Egy gyors internetes keresés szinte mindig a legijesztőbb diagnózist dobja ki – pedig a valóságban az ilyen panaszok mögött gyakran banális okok állnak. A rákkockázat valós, de személyenként eltérő. Ahhoz, hogy valóban megalapozott képet kapjunk a saját egészségi állapotunkról, a legfontosabb lépés az, hogy felkeressük a háziorvost. Dr. Carsten-Oliver Schulz onkológus, a Német Hematológiai és Onkológiai Társaság tagja szerint az egyéni rákkockázat felmérésének alapja az anamnézis – azaz a panaszok és a családi kórtörténet részletes feltérképezése – írja a Focus.

Rákkockázat felmérése: Ez a 4 életmódbeli szokás döntően befolyásolja az esélyeink.
Rákkockázat felmérése: Ez a 4 életmódbeli szokás döntően befolyásolja az esélyeink.
Fotó: Unsplash

Hat kérdés, amit fel kell tennünk magunknak

  • Dohányzol vagy nem dohányzol?
  • Hogyan táplálkozol?
  • Sportolsz rendszeresen?
  • Egészséges a testsúlyod?
  • Sűrűn égsz le a napon?
  • Részt veszel megelőző szűrővizsgálatokon?
    Ezekre a kérdésekre adott őszinte válaszok alapján az orvos reális képet alkothat az egyéni kockázatról.
Unsplash

Mikor kezdjünk el foglalkozni a rákkockázattal?

Ha a családban fiatalabb korban fordult elő rákos megbetegedés – például 30-40 éves korban jelentkező mellrák –, már fiatal felnőttként érdemes nőgyógyásszal vagy háziorvossal konzultálni. A korai felismerés és a genetikai teszt segíthet eldönteni, hogy szükség van-e célzott megelőző intézkedésekre.

A rákkockázat csökkentésének 4 alapszabálya

  • Dohányzás elhagyása:
    A legfontosabb lépés. A dohányzás a daganatos betegségek egyik fő okozója. A TB által támogatott leszoktató programok is segíthetnek.
  • Fényvédelem:
    Már gyermekkorban érdemes hozzászokni a napi fényvédő használathoz (50-es faktorral), és kerülni a közvetlen napsütést.
  • Egészséges étrend:
    Fogyasszunk sok rostot, kerüljük a vörös és feldolgozott húsokat, valamint az alkoholt is minimálisra kell szorítani.
  • Mozgás:
    A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti többféle daganattípus kialakulásának kockázatát – ez tudományosan is igazolt.
     

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!