Mennyi az esélyünk a rákos megbetegedésre? Hat őszinte válasszal kiderül!

Sokan már egy-egy általános tünet (mint a tartós fejfájás vagy fáradtság) esetén is a legrosszabbtól tartanak: „Mi van, ha ez rák?” Egy gyors internetes keresés szinte mindig a legijesztőbb diagnózist dobja ki – pedig a valóságban az ilyen panaszok mögött gyakran banális okok állnak. A rákkockázat valós, de személyenként eltérő. Ahhoz, hogy valóban megalapozott képet kapjunk a saját egészségi állapotunkról, a legfontosabb lépés az, hogy felkeressük a háziorvost. Dr. Carsten-Oliver Schulz onkológus, a Német Hematológiai és Onkológiai Társaság tagja szerint az egyéni rákkockázat felmérésének alapja az anamnézis – azaz a panaszok és a családi kórtörténet részletes feltérképezése – írja a Focus.

Rákkockázat felmérése: Ez a 4 életmódbeli szokás döntően befolyásolja az esélyeink.

Fotó: Unsplash

Hat kérdés, amit fel kell tennünk magunknak

Dohányzol vagy nem dohányzol?

Hogyan táplálkozol?

Sportolsz rendszeresen?

Egészséges a testsúlyod?

Sűrűn égsz le a napon?

Részt veszel megelőző szűrővizsgálatokon?

Ezekre a kérdésekre adott őszinte válaszok alapján az orvos reális képet alkothat az egyéni kockázatról.

Unsplash

Mikor kezdjünk el foglalkozni a rákkockázattal?

Ha a családban fiatalabb korban fordult elő rákos megbetegedés – például 30-40 éves korban jelentkező mellrák –, már fiatal felnőttként érdemes nőgyógyásszal vagy háziorvossal konzultálni. A korai felismerés és a genetikai teszt segíthet eldönteni, hogy szükség van-e célzott megelőző intézkedésekre.

A rákkockázat csökkentésének 4 alapszabálya