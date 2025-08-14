Hírlevél

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

matcha tea

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

A japán matcha tea lehet a megoldás a rákra – állítja egy gasztroenterológus. Dr. Saurabh Sethi úgy véli, hogy a matcha segíthet a rák kockázatának csökkentésében, mivel gazdag antioxidánsokban, különösen katechinekben, amelyek sejtvédő és potenciálisan daganatellenes hatásúak.
A Daily Mail cikke szerint egy Harvardon képzett orvos azt állítja, hogy a trendivé vált matcha tea képes elpusztítani a rákos sejteket.

BERKELEY, CALIFORNIA - JULY 15: Sam Butarbutar sifts matcha as he makes a matcha drink at Third Culture on July 15, 2025 in Berkeley, California. A recent surge in matcha's popularity has led to a global matcha shortage, driven by soaring demand and limited production in Japan, where high-quality matcha is grown. The labor-intensive harvesting and processing methods of matcha, along with a decline in the number of Japanese tea farmers, have further exacerbated the shortage. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), tea, rák
A matcha tea az USA-ban már 10 milliárd dolláros piac, s az ital a rák elleni harcban is segíthet akár
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dr. Saurabh Sethi kutatásai szerint a matcha lassíthatja a daganatok növekedését, javíthatja a kemoterápia hatékonyságát, sőt mentális teljesítményfokozó és hangulatjavító hatása is lehet – legalábbis egereken végzett kísérletek alapján. 

Egy japán vizsgálat azt találta, hogy az izolált egerek, akik matchát kaptak, kevésbé mutattak depressziós tüneteket. Más kutatások a matchában található EGCG vegyületet daganatellenes fehérjékkel kombinálták (pl. Herceptin), és egereknél jobb eredményeket tapasztaltak a daganatok célzottabb kezelésében.
Ugyanakkor több orvos, például a Cleveland Clinic szakértője, óvatosságra int, mivel a jelenlegi bizonyítékok még nem elég erősek ahhoz, hogy hivatalos ajánlást tegyenek. A Cochrane-adatbázis 50 tanulmányt átfogó elemzése is arra jutott, hogy az eddigi eredmények ellentmondásosak, és sok kutatás gyenge minőségű. A matcha tea iránti kereslet ugyanakkor egyre nő: csak az USA-ban már 10 milliárd dolláros piacot jelent.

A cikk kiemeltek több más népszerű italt is, mint például a zöld tea, a kurkumás ital vagy a smoothie. Ezeknek mindnek vannak antioxidáns vagy gyulladáscsökkentő hatásait, amik állítólag hozzájárulhatnak a rák megelőzéséhez vagy gátolhatják a sejtek szaporodását. Mindenesetre azt fontos kijelenteni, hogy nincs tudományosan alátámasztott bizonyíték arra, hogy bármely ital képes lenne azonnal elpusztítani a rákos sejteket az emberi szervezetben.

Az Origo 9 egészséges alternatíváról - köztük a matcha teáról - írt korábban, amelyekből energiát nyerhetünk.

 

