Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

A Daily Mail cikke szerint egy Harvardon képzett orvos azt állítja, hogy a trendivé vált matcha tea képes elpusztítani a rákos sejteket.

A matcha tea az USA-ban már 10 milliárd dolláros piac, s az ital a rák elleni harcban is segíthet akár

Dr. Saurabh Sethi kutatásai szerint a matcha lassíthatja a daganatok növekedését, javíthatja a kemoterápia hatékonyságát, sőt mentális teljesítményfokozó és hangulatjavító hatása is lehet – legalábbis egereken végzett kísérletek alapján.

Egy japán vizsgálat azt találta, hogy az izolált egerek, akik matchát kaptak, kevésbé mutattak depressziós tüneteket. Más kutatások a matchában található EGCG vegyületet daganatellenes fehérjékkel kombinálták (pl. Herceptin), és egereknél jobb eredményeket tapasztaltak a daganatok célzottabb kezelésében.

Ugyanakkor több orvos, például a Cleveland Clinic szakértője, óvatosságra int, mivel a jelenlegi bizonyítékok még nem elég erősek ahhoz, hogy hivatalos ajánlást tegyenek. A Cochrane-adatbázis 50 tanulmányt átfogó elemzése is arra jutott, hogy az eddigi eredmények ellentmondásosak, és sok kutatás gyenge minőségű. A matcha tea iránti kereslet ugyanakkor egyre nő: csak az USA-ban már 10 milliárd dolláros piacot jelent.

A cikk kiemeltek több más népszerű italt is, mint például a zöld tea, a kurkumás ital vagy a smoothie. Ezeknek mindnek vannak antioxidáns vagy gyulladáscsökkentő hatásait, amik állítólag hozzájárulhatnak a rák megelőzéséhez vagy gátolhatják a sejtek szaporodását. Mindenesetre azt fontos kijelenteni, hogy nincs tudományosan alátámasztott bizonyíték arra, hogy bármely ital képes lenne azonnal elpusztítani a rákos sejteket az emberi szervezetben.

