Rettegett betegség miatt kellett kés alá feküdnie a sztárséfnek

Rák miatti gyógyító kezelésen esik át Gordon Ramsay, a szabadszájú tévés szakács, akinek arcbőrét a bazálsejtes karcinóma, másnéven basalioma típusú, nem melanómás bőrrák támadta meg. Az 58 éves Ramsay túl van a műtéten, az eredményről készült képeket Instagramon osztotta meg. A tévés szakács ezt nem öncélúan tette: egyrészt így szerete köszönetet mondani az orvosok erőfeszítéseiért, másrészt ezzel hívná fel a figyelmet a bőr rákos elváltozása elleni védekezés fontosságra.

Gordon Ramsay túlesett egy műtéten bőrrákja miatt

Fotó: AFP

Hálás Ramsay az orvosok munkájáért

„Hálás vagyok a The Skin Associates hihetetlen csapatának és a gyors reagálásuknak a bazálsejtes karcinóma eltávolításáért, köszönöm! Kérlek titeket, ne felejtsétek el a napvédőket használni ezen a hétvégén” – üzent követőinek Ramsay a műtét után arcáról készült fotók alatt. A bejegyzésben szereplő név egy londoni magán bőrgyógyászati klinikát takar, ahol az ott dolgozó szakemberek eltávolították Ramsay bőre alól a rosszindulató kinövést.

A bazálsejtes karcinóma

a leggyakoribb bőrráktípus, amely a bőr felső rétegében (epidermisz) alakul ki;

általában lassan növekszik, és ritkán terjed a test más részeire.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint ugyanakkor ezek az elváltozások a test bármely részén jelentkezhetnek, bár kétségtelen, hogy a leggyakoribb előfordulásuk az emberi bőr napsugárzásnak leginkább kitett részein van, például az arcon, a fejen, a nyakon és a füleken.

A legtöbb bazálsejtes karcinómát műtéti úton távolítják el, és a kiemelt szöveteket laborban mikroszkópos vizsgálatnak vetik alá. A biopszia eredményeinek megérkezése a szakorvoshoz akár két-három hetet is igénybe vehet. Ennek az a jelentősége, hogy a beteg akkor nyilvánítható gyógyultnak, ha az összes rákos sejtet eltávolították szervezetéből vagy kezelték azt.

Ramsay mutatja füle alatt a varratot a helyen, ahonnan a rosszindulatú rákos sejteket eltávolították:

Félrevezető információk terjednek a napvédő tejekről

Gordon Ramsay bejegyzése alatt követői ellepték a hozzászólások falát jókívánságaikkal. Fontos kiemelni azt is, hogy sokan elismerésüket fejezték ki a séfnek, mivel állást foglalt a közelmúltban a fényvédő szerek használatáról szóló vitában.