Rettegett betegség miatt kellett kés alá feküdnie a sztárséfnek

Rák miatti gyógyító kezelésen esik át Gordon Ramsay, a szabadszájú tévés szakács, akinek arcbőrét a bazálsejtes karcinóma, másnéven basalioma típusú, nem melanómás bőrrák támadta meg. Az 58 éves Ramsay túl van a műtéten, az eredményről készült képeket Instagramon osztotta meg. A tévés szakács ezt nem öncélúan tette: egyrészt így szerete köszönetet mondani az orvosok erőfeszítéseiért, másrészt ezzel hívná fel a figyelmet a bőr rákos elváltozása elleni védekezés fontosságra.
„Hálás vagyok a The Skin Associates hihetetlen csapatának és a gyors reagálásuknak a bazálsejtes karcinóma eltávolításáért, köszönöm! Kérlek titeket, ne felejtsétek el a napvédőket használni ezen a hétvégén” – üzent követőinek Ramsay a műtét után arcáról készült fotók alatt. A bejegyzésben szereplő név egy londoni magán bőrgyógyászati klinikát takar, ahol az ott dolgozó szakemberek eltávolították Ramsay bőre alól a rosszindulató kinövést.
A bazálsejtes karcinóma
A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint ugyanakkor ezek az elváltozások a test bármely részén jelentkezhetnek, bár kétségtelen, hogy a leggyakoribb előfordulásuk az emberi bőr napsugárzásnak leginkább kitett részein van, például az arcon, a fejen, a nyakon és a füleken.
A legtöbb bazálsejtes karcinómát műtéti úton távolítják el, és a kiemelt szöveteket laborban mikroszkópos vizsgálatnak vetik alá. A biopszia eredményeinek megérkezése a szakorvoshoz akár két-három hetet is igénybe vehet. Ennek az a jelentősége, hogy a beteg akkor nyilvánítható gyógyultnak, ha az összes rákos sejtet eltávolították szervezetéből vagy kezelték azt.
Ramsay mutatja füle alatt a varratot a helyen, ahonnan a rosszindulatú rákos sejteket eltávolították:
Gordon Ramsay bejegyzése alatt követői ellepték a hozzászólások falát jókívánságaikkal. Fontos kiemelni azt is, hogy sokan elismerésüket fejezték ki a séfnek, mivel állást foglalt a közelmúltban a fényvédő szerek használatáról szóló vitában.
Az elmúlt hónapokban ugyanis a TikTok felületén több tízezer megtekintést értek el azok a videók, melyek készítői azt állítják, hogy napozáshoz ajánlott bőrvédő krémek és más ilyen jellegű termékek a napsugárzás rákkeltő hatásainál is intenzívebb rákkeltő anyagokat tartalmaznak. A közelmúltban tekintélyes orvosoknak is nyilvánosan kellett cáfolniuk ezeket a félrevezető állításokat.
„Örülünk Gordon, hogy rendben vagy, és köszönjük, hogy felhívod a figyelmet arra, mennyire fontos a napon való biztonságos tartózkodás. Keressünk árnyékot, takarjuk el bőrünket, és rendszeresen, bőségesen használjunk fényvédőt”
– üzente a rákbetegségekkel küzdőket támogató Cancer Research UK.
A brit közvéleményben az indulatokat a Daily Mail szerint az korbácsolta fel, hogy a napvédő krémek állítólagos rákkeltő hatásairól szóló állításokat több népszerű, sokak által követett influenszer is megosztotta. Erre válaszként más, ugyancsak sokak támogatását élvező véleményvezéreknek is meg kellett szólalniuk azért, hogy tisztázzák az állítás hamisságát, köztük olyanoknak is, akiknek családjában van a bőrrák valamely formájával küzdő beteg.
Gordon Ramsay-t egyébként más csapás is érte idén: miként megírtuk, februárban értékes gyűjteményét lovasították meg tolvajok londoni étterméből.