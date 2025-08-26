Fantasztikus lelet került elő a kereszténység kezdeti korszakából

Franciaország déli részén, Vence településén régészek egy 5-6. századból származó ősi baptisztériumot fedeztek fel, amely jelentős betekintést nyújt az első keresztény közösségek vallási szertartásaiba.

A nyár nagy régészeti felfedezése a dél-franciaországi Vence közelében talált baptisztérium

Fotó: VINCENT-XAVIER MORVAN / AFP

A baptisztérium egy különálló vagy a templomhoz kapcsolódó építmény vagy helyiség, amelyet a keresztény vallásban a keresztelés szertartására használtak.

A mostani lelet is egy korábban már feltárt katedrális mellett került elő mindössze 10 kilométerre nyugatra a francia Riviéra egyik legnépszerűbb városától, Nizzától – írja a Fox News.

A régészek folytatják a kutatást

Az építmény különlegessége a hatoldalú merülőmedence, amelyet feltehetően teljes testű keresztelések végzésére használtak. Ez a szertartás a korai keresztény egyház egyik legfontosabb szentsége volt, amely során a hívő vízbe merítve tisztulást nyert. Ez a lelet nemcsak a régió vallási életének megértéséhez járul hozzá, hanem azt is bizonyítja, hogy Vence már a késő antik korban is fontos keresztény központ volt. A régészek további ásatásokat folytatnak, és a kutatások remélhetőleg még több érdekességet tárnak majd fel a korai keresztény kultúra és hitvilág kapcsán.

