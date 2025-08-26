Fantasztikus lelet került elő a kereszténység kezdeti korszakából

Hírlevél

Különleges archeológiai felfedezésről számoltak be a dél-franciaországi Vence városában: egy 5-6. századból származó ősi baptisztérium került napvilágra. A régészeti lelet jelentős történelmi és vallástörténeti értékkel bír, hiszen betekintést enged az első keresztény közösségek vallási szertartásaiba és mindennapjaiba.
Franciaország déli részén, Vence településén régészek egy 5-6. századból származó ősi baptisztériumot fedeztek fel, amely jelentős betekintést nyújt az első keresztény közösségek vallási szertartásaiba.

An exterior baptistery is seen in front of archaeologists working on unearthed remains of an early Christian cathedral in Vence, southeastern France on July 31, 2025. (Photo by Vincent-Xavier MORVAN / AFP), régész
A nyár nagy régészeti felfedezése a dél-franciaországi Vence közelében talált baptisztérium
Fotó: VINCENT-XAVIER MORVAN / AFP

A baptisztérium egy különálló vagy a templomhoz kapcsolódó építmény vagy helyiség, amelyet a keresztény vallásban a keresztelés szertartására használtak. 

A mostani lelet is egy korábban már feltárt katedrális mellett került elő mindössze 10 kilométerre nyugatra a francia Riviéra egyik legnépszerűbb városától, Nizzától – írja a Fox News.

A régészek folytatják a kutatást

Az építmény különlegessége a hatoldalú merülőmedence, amelyet feltehetően teljes testű keresztelések végzésére használtak. Ez a szertartás a korai keresztény egyház egyik legfontosabb szentsége volt, amely során a hívő vízbe merítve tisztulást nyert. Ez a lelet nemcsak a régió vallási életének megértéséhez járul hozzá, hanem azt is bizonyítja, hogy Vence már a késő antik korban is fontos keresztény központ volt. A régészek további ásatásokat folytatnak, és a kutatások remélhetőleg még több érdekességet tárnak majd fel a korai keresztény kultúra és hitvilág kapcsán.

Az Origo a minap arról írt, hogy itthon emberi koponya és római kori tárgyak kerültek elő a Sánc-hegy utcai löszfalból Paks-Dunakömlődön.

 

