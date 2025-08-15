Reggeli tudományosan: így készítsd el a tökéletes tojást

Sok ember számára a tökéletes reggeli tojás az, amelynek a fehérje szilárd, de a sárgája krémes vagy félfolyós marad. A kutatók felfedezték, hogy a tojást felváltva meleg és hideg vízbe merítve – a „periodikus főzés” módszerével – a sárgája állandó, körülbelül 67 Celsius-fokon marad, miközben a fehérje megfelelően megkeményedik.

Ínycsiklandó reggeli: puha tojás, tökéletes állaggal. Fotó: Unsplash

Periodikus főzés a tökéletes reggeli tojásért

Az eljárást kísérleti szinten is tesztelték: a periodikusan főtt tojások íze édesebb volt, állaguk krémesebb, mint a hagyományosan főzött vagy a sous vide módszerrel – azaz vákuumzacskóban, lassan, állandó hőmérsékletű vízben főzött – tojásoké.

A kutatók szerint ez a módszer nemcsak a reggeli tojásoknál alkalmazható, hanem potenciálisan más élelmiszerek esetében is, ahol a hőmérséklet és főzési idő finomhangolása kulcsfontosságú a tökéletes állag eléréséhez. A FOCUS információi szerint az „intervallumos főzés” így új perspektívát nyithat a mindennapi konyhai technikákban, és a tudomány gyakorlati alkalmazását bizonyítja a reggeli egyszerű cselekedeteiben is.