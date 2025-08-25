Titokzatos rekordkísérlet zajlik egy német városban, a világ csak találgat

Világcsúcsra tör a türingiai Zeulenroda-Triebes egy igazán szokatlan kezdeményezéssel: a városban zoknisor formájában próbálnak bekerülni a Guinness Rekordok Könyvébe. A szervezők reményei szerint a több mint 150 ezer darab zokni elég lesz ahhoz, hogy megdöntsék az ausztrál rekordot. A zoknisor ötlete már hónapokkal ezelőtt megszületett a körülbelül 16 ezer lakosú Zeulenroda-Triebesben, Németország középső részén. A Guinness-rekord kísérlet célja, hogy megalkotni a világ leghosszabb zoknisorát, amellyel szeretnék elnyerni a hivatalos világrekorder címet. A városi stadionban vasárnap estére már kilométereken át sorakoztak a frissen mosott, szárításra felcsíptetett zoknik, amelyeket országszerte gyűjtöttek össze.

A Guinness-rekord megdöntésére készülő német város stadionjában több mint 150 ezer zokni sorakozik fel egy 14 kilométeres kötélre rögzítve.Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA

Rekordot dönthet a világ leghosszabb zoknisora – Német fölény az ausztrál csúcs felett

A korábbi rekordot az ausztráliai Port Macquarie tartotta, ahol 2021-ben 107 ezer zoknit csíptettek fel egy 10 kilométeres kötélre. A német szervezők viszont most 14 kilométernyi kötelet használnak, és több mint 150 ezer zoknit gyűjtöttek össze. „Minden zokni frissen mosott vagy új” – emelte ki André Bauer, a helyi önkormányzat munkatársa.

A Guinness World Records képviselői napokig fogják számolni a zoknikat és ellenőrizni a kötél hosszát, így a hivatalos megerősítésre még várni kell.

A rekordkísérlet egyik feltétele az volt, hogy a felhasznált zoknik mindegyike új vagy legalábbis frissen mosott legyen. A szervezők nagy figyelmet fordítottak a higiéniai előírásokra is, így a stadionban kialakított zoknisor egyúttal színes, humoros és mégis fegyelmezetten szervezett látványosság lett. A helyi önkormányzat szerint a zoknisor elemeit később jótékonysági célokra ajánlják fel, például hajléktalanszállóknak vagy segélyszervezeteknek. Így a világrekord nemcsak különleges, de társadalmilag is hasznos megmozdulás lehet.

