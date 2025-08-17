Hírlevél

69 gyermeknek adott életet a rekorder anya

A gyermekáldás öröme minden édesanya életét gazdagítja, de akad, aki szó szerint történelmet ír vele. A rekorder anya cím büszke birtokosa 69 gyermek édesanyja, de a második és harmadik helyezett sem marad el sokkal tőle.
Valentyina Vasziljeva, a rekorder anya neve örökre beíródott a rekordok könyvébe: az orosz parasztasszony 27 terhességből összesen 69 gyermeket hozott a világra. 1725 és 1765 között 16 alkalommal kettes, hétszer hármas, négyszer pedig négyes ikreknek adott életet. Bár a XVIII. században a nagycsaládos életforma nem volt ritka, ennyi gyermek még akkor is rendkívülinek számított – írja a Blikk

Fotó: Wikipédia

Érdekesség, hogy miután férje, Fjodor Vasziljev elhagyta Valentyinát, a férfi második házasságából szintén születtek ikrek: hat alkalommal kettes, két esetben pedig hármas ikrek. Így Fjodor Vasziljevnek összesen 87 gyermekkel büszkélkedhetett. 

A rekorder anya utáni dobogó második helyezettje 62 gyermeknek adott életet

A dobogó második fokára egy toszkán nő került, Gravata. Ő összesen 62 gyermeknek adott életet egyetlen férjétől.  

A képzeletbeli dobogó harmadik helyezettje Leonita Albina Espinoza Argentínából, aki férjével, Gerardo Secundo Albinával 58 gyermeknek adott életet, bár a Guinness Rekordok Könyve eredetileg 62 gyermekről számolt be. Három gyermeket örökbefogadtak, és egy esetben csak a férj volt a vér szerinti szülő. 1983-ban váltak világhírűvé, televíziós szerepléseik révén pedig mindenki megismerte történetüket. 

 

