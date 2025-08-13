Köztünk járnak: döbbenetesen nagyot nőttek a Trónok Harca rémfarkasai

Több mint 12 000 év telt el azóta, hogy az utolsó rémfarkas kipusztult, azonban a csúcsragadozók, akiket a Trónok harca tett híressé, ismét a Földön járnak – írja a dailymail. Tavaly a Colossal Biosciences génmódosítással életre keltette az első almot. A kutatás során genetikailag módosítottak egy szürkefarkas embriót, hogy az nagyon hasonlítson a kihalt ragadozóra. Majd a hibridet egy kutyaanyába ültették be, amely végül világra hozta a rettegett állatot. Most végre bemutatták az első nőstény rémfarkast két idősebb testvérének. Korábban az Origo is közölt cikket a hírről, miszerint tudósok megalkották a Trónok harcából ismert rémfarkast.

A fiatal rémfarkasok sokat nőttek az elmúlt egy év alatt. Fotó: - / Colossal Biosciences

Hatalmasat nőttek a lélegzetelállító rémfarkasok

A hím kölykök, Romulus és Remus, mostanra közelítenek az egyéves korukhoz, és sokkal nagyobbra nőttek, mint a hasonló korú szürke farkasok. A nőstény rémfarkas, akit a Trónok harca karaktere után Khaleesinek neveztek el, mindössze hat hónapos, és sokkal kisebb, mint két idősebb testvére. Khaleesit külön nevelték az egészségügyi megfigyelés és az egyéni fejlődés érdekében, de a Colossal Biosciences úgy döntött, hogy végre itt az ideje egy családi összejövetelnek. Egy imádnivaló új videót tettek közzé, ahogy Khaleesi és testvérei boldogan játszanak gazdáik óvó tekintete előtt. Ben Lamm, a Colossal Biosciences vezérigazgatója a USA

A Todaynek elmondta:

Egyre inkább farkasként kezdenek viselkedni. Nem akarjuk, hogy ölebek legyenek.

Ebben a videóban Khaleesi-t egy nagy kifutóba engedik ki a Colossal Biosciences 2000 hektáros vadrezervátumában, ahol lehetősége nyílik először találkozni testvérével, Romulussal.