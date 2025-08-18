Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

szolgálat

Ez ám a pech! Civil ruhás rendőrt akartak kirabolni, rossz ötlet volt

Vasárnap este feszült pillanatok zajlottak Washington Heightsban, amikor fegyveres támadók estek neki egy járókelőnek. A szolgálaton kívüli rendőr gyorsan reagált, és lelőtte a fegyvert rántó gyanúsítottat, miközben bűntársa robogón menekült el a helyszínről.
A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a szolgálaton kívüli rendőr este 9:45 körül állt egy lakóépület előtt Washington Heightsban, amikor két férfi robogóval megközelítette. Az egyik leszállt, beszédbe elegyedett vele, majd hirtelen fegyvert rántott. Ekkor a rendőr elővette saját fegyverét, és több lövést adott le, aminek következtében a támadó halálos sérüléseket szenvedett.

rendőr
Szabadnapos rendőr lőtte le a támadót - illusztráció!
Fotó: Pixabay.com

A másik gyanúsított azonnal elhajtott robogójával, és jelenleg is szabadlábon van. A helyszínen a hatóságok egy töltött 9 milliméteres pisztolyt foglaltak le, amely a lelőtt férfié volt.

A rendőr kórházba került, a nyomozás folytatódik

A szolgálaton kívüli rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, jelenleg kórházban ápolják, de állapota nem életveszélyes. Eric Pagan rendőrfőnök-helyettes hangsúlyozta: a New York-i rendőrség tagjai minden körülmények között a közbiztonság védelmére esküdtek fel, akár szolgálatban vannak, akár nem.

Az eset különösen aggasztó, mivel alig egy hónapja, néhány háztömbnyire, szintén robogós támadás történt, amelyben egy szolgálaton kívüli határvédelmi tiszt sérült meg. A mostani lövöldözés rámutat a robogós bűnözés terjedésére, és arra, hogy a rendőrök folyamatosan veszélynek vannak kitéve.

 

 

