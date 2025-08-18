Ez ám a pech! Civil ruhás rendőrt akartak kirabolni, rossz ötlet volt

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a szolgálaton kívüli rendőr este 9:45 körül állt egy lakóépület előtt Washington Heightsban, amikor két férfi robogóval megközelítette. Az egyik leszállt, beszédbe elegyedett vele, majd hirtelen fegyvert rántott. Ekkor a rendőr elővette saját fegyverét, és több lövést adott le, aminek következtében a támadó halálos sérüléseket szenvedett.

Szabadnapos rendőr lőtte le a támadót - illusztráció!

Fotó: Pixabay.com

A másik gyanúsított azonnal elhajtott robogójával, és jelenleg is szabadlábon van. A helyszínen a hatóságok egy töltött 9 milliméteres pisztolyt foglaltak le, amely a lelőtt férfié volt.

A rendőr kórházba került, a nyomozás folytatódik

A szolgálaton kívüli rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, jelenleg kórházban ápolják, de állapota nem életveszélyes. Eric Pagan rendőrfőnök-helyettes hangsúlyozta: a New York-i rendőrség tagjai minden körülmények között a közbiztonság védelmére esküdtek fel, akár szolgálatban vannak, akár nem.