Saját szolgálati fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

A benzinkúti rablás telefonos bejelentését követően két rendőrjárőr üldözőbe vette az elkövetőt, aki azonban elvette az egyik rendőr szolgálati fegyverét és lelőtte a rendőrt. A fiatal rendőr néhány órával később a kórházban életét vesztette. Az elkövetőt letartóztatták.

Lelőttek egy rendőrt Németországban Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Lelőttek egy rendőrt

A saarbrückeni rendőrség szóvivője, Falk Hasenberg a Spiegel Online-nak megerősítette, hogy a tettesnek fegyvere volt.

A szóvivő szerint az elkövető dulakodni kezdett a kiérkező rendőrökkel, melynek során elvette az egyik rendőr szolgálati fegyverét, majd lelőtte a tisztet.

Egy szemtanú a Bild című lapnak elmondta, hogy 18 óra körül „hirtelen durranásokat” hallott. Ezután rájött, hogy valódi lövésekről van szó. Ekkor pánik tört ki.

A fiatalok sikoltozva menekültek, minden irányba futottak. Látszott a félelem az arcukon. Aztán újabb lövések dördültek. Az emberek menekültek, egyikük felém rohant – a sokk látszott az arcán” – mondta a szemtanú a lapnak.

A tanú szerint a rendőrök rátámadtak a feltételezett elkövetőre. „A földre!” – kiabálták, és ledöntöttek egy férfit. Ott feküdt, a járda közepén, a városháza és az adóhivatal között. Először még kiabált, aztán elhallgatott. Ezt a képet soha nem fogom elfelejteni – mondta a tanú.

A helyszínt széles körben lezárták, az utcákon géppisztollyal felszerelt rendőrök járőröztek. Több mentőautó is bevetésen volt.

A saarländi belügyminiszter, Reinhold Jost (SPD) csütörtök este még meglátogatta a völklingeni rendőrkapitányságot, közölte a minisztérium szóvivője.

A saarländi CDU és a rendőrségi szakszervezet megdöbbenéssel fogadta a völklingeni rendőr meggyilkolásának hírét.

„A hír mély szomorúsággal és megdöbbenéssel tölt el minket” – nyilatkozta Stephan Toscani, a CDU tartományi elnöke. Részvétét fejezte ki a meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak és barátainak.

A rendőrségi szakszervezet is gyászolja a rendőrt

„Gondolatban a szolgálatban meggyilkolt kollégánk hozzátartozóival és szeretteivel vagyunk” – közölte este Jochen Kopelke szövetségi elnök. Sok erőt kíván a családnak, a kollégáknak és az egyéb érintett rendfenntartóknak.