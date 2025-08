Szexért cserébe drog? Rotherhami rendőrök is részesei lehettek a gyermekbántalmazásnak

Az egykori Rotherham-i áldozatok most újabb szintű borzalmakról számolnak be. Azt állítják, hogy a gyermekkorukban elszenvedett bűnszervezeti kizsákmányolás mellett a rendőrségi szexuális visszaélés is meghatározta életüket. Többen közülük azt mondják, a rendőrök nemcsak tétlenek voltak – hanem maguk is elkövetők

A BBC birtokába jutott vallomások szerint legalább öt nő, akik gyermekként grooming (angol szó, becserkészést, behálózást jelent, amikor egy felnőtt azért férkőzik egy gyerek közelébe, hogy valamilyen szexuális tevékenységre rávegye – a szerk.) bandák áldozatai voltak, arról számolt be, hogy a dél-yorkshire-i rendőrség tagjai is szexuálisan bántalmazták őket. Egyikük azt mondta, már 12 éves korától rendszeresen megerőszakolta egy szolgálatban lévő rendőr egy megkülönböztetett rendőrautóban – írja a BBC. Rendőrségi szexuális visszaélés Rotherhamban.

Fotó: Unsplash Rendőrségi szexuális visszaélés: árulás és csendkultúra A 30 áldozat által megosztott vallomások sokkoló képet festenek: a visszaélések a 90-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig történtek, miközben a lányokat párhuzamosan bántalmazták grooming bandák is. A rendőrök egy része nemcsak szemet hunyt a történtek felett, de egyenesen együttműködött az elkövetőkkel, sőt maga is bántalmazóvá vált. A tanúk szerint volt, aki kábítószerért és pénzért cserébe létesített szexuális kapcsolatot gyerekekkel, más rendőrök kiskorúakat ütöttek meg rendőrségi cellában, vagy drogot adtak a bandáknak. Az egyik áldozat elmondása szerint a vallomását egyenesen a bántalmazó rendőr tépte szét előtte. Miközben újabb büntetőeljárás indult a rendőrök ellen, sok áldozat még mindig nem bízik az igazságszolgáltatásban. Az ügyet jelenleg is a dél-yorkshire-i rendőrség fő bűnügyi egysége vizsgálja, ami sokak szerint súlyos összeférhetetlenség. Bár néhány rendőrt már letartóztattak, és az IOPC (a rendőrség független felügyeleti szerve) is vizsgálódik, eddig senkit nem ítéltek el. A túlélők szerint a teljes igazság még mindig nincs feltárva – és az évtizedeken át tartó rendőrségi szexuális visszaélés valódi következmények nélkül maradhat.



