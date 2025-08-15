Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

Péntek reggel két EasyJet-járat összeért a manchesteri repülőtér egyik kifutópályáján, ami miatt ideiglenesen leállították a gépeket. A párizsi és a gibraltári célállomásra tartó repülők szárnyvégei érintkeztek egymással a kifutópályára vezető gurulóúton.
manchesteri repülőtérEasyjetbaleset

Majdnem „összegabalyodott” két EasyJet-gép a manchesteri repülőtéren.

Gatwick, reptér, Easyjet, légitársaság, repülő
Az EasyJet két repülője találkozott össze a manchesteri reptéren
Fotó: AFP/Adrian Dennis 

A repülők épp felszállni készültek, amikor a szárnyaik összetalálkoztak. 

Szerencsére ennél nagyobb baj nem történt, de csak centiken múlott a tragédia. A baleset után mindkét gép visszatért a parkolóállomásra, és az utasokat biztonságosan kiszállították. Az emberek étkezési utalványokat kaptak, miközben alternatív utazási lehetőségeket szerveztek számukra – írja a Sky News.

Óvintézkedésként a repülőtér rövid időre lezárta a kifutópályát, hogy biztonsági ellenőrzéseket végezzenek, ami jelentős késéseket és járattörléseket okozott. Az egyik gép látható károkat szenvedett, így az aznap már nem repült.

Az EasyJet vizsgálatot indított az eset miatt, és hangsúlyozták, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont. Bár a manchesteri repülőtéren a járatok azóta újraindultak, az utazóknak további fennakadásokra kell számítaniuk.

Az Origo írt arról korábban, hogy az EasyJet utasai öt órán át várakoztak, hogy felszálljon repülőgépük, miután az egyik pilótát megcsípte egy szúnyog.

 

