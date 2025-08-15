Majdnem „összegabalyodott” két EasyJet-gép a manchesteri repülőtéren.

Az EasyJet két repülője találkozott össze a manchesteri reptéren

Fotó: AFP/Adrian Dennis

A repülők épp felszállni készültek, amikor a szárnyaik összetalálkoztak.

Szerencsére ennél nagyobb baj nem történt, de csak centiken múlott a tragédia. A baleset után mindkét gép visszatért a parkolóállomásra, és az utasokat biztonságosan kiszállították. Az emberek étkezési utalványokat kaptak, miközben alternatív utazási lehetőségeket szerveztek számukra – írja a Sky News.

Óvintézkedésként a repülőtér rövid időre lezárta a kifutópályát, hogy biztonsági ellenőrzéseket végezzenek, ami jelentős késéseket és járattörléseket okozott. Az egyik gép látható károkat szenvedett, így az aznap már nem repült.

Az EasyJet vizsgálatot indított az eset miatt, és hangsúlyozták, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont. Bár a manchesteri repülőtéren a járatok azóta újraindultak, az utazóknak további fennakadásokra kell számítaniuk.

