Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

A beszámolók szerint a 41 éves nő meglehetősen részeg volt, szidalmazta, fenyegette és fizikailag bántalmazta az utasokat és a repülő személyzetét.

A Jet2 légitársaság repülőgépe a földön maradt Kölben műszaki hiba miatt

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A kapitány a biztonság érdekében ezért úgy döntött, megszakítja az utat.

A Jet2 légitársaság járata Kölnben szállt le. A repülőgép landolását követően a nőt a német szövetségi rendőrség őrizetbe vette, kijózanítás céljából fogdába vitték, és megtagadták tőle a belépést Németország területére. Miután kijózanodott, visszaküldik az Egyesült Királyságba – írja a Bild.

Földön maradt a repülőgép

A kellemetlenségek azonban ezután is folytatódott. A kényszerleszállást követően a repülőgépet technikai problémák miatt nem tudták újraindítani, így az utasok kénytelenek voltak hosszú órákon át a tranzitváróban tartózkodni. A légitársaság végül egy cseregépet küldött értük, amely éjfél előtt folytatta az utat Ciprus felé.

A cikkben megemlítik, hogy ez az incidens is rávilágít arra a sajnálatos tendenciára, hogy az úgynevezett „légi düh” – vagyis az utasok agresszív viselkedése – egyre gyakoribbá válik a nemzetközi járatokon, különösen alkohol vagy drog hatása alatt. Az ilyen eseteknek komoly következményei lehetnek: a rendőrségi beavatkozás mellett az érintettek gyakran repülési tilalommal, pénzbírsággal vagy akár börtönbüntetéssel is számolhatnak.

Az Origo tavaly arról írt, hogy holtan találtak egy férfit a Jet2 egyik repülőgépének WC-jében.