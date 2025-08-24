Ilyen, amikor a levegőben kezd darabjaira hullani egy repülő

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) vizsgálatot indított, miután egy Boeing 737-es fékszárnya részben letört a texasi leszállás előtt. Durva jelenetek játszódtak le a repülőgépen – írja a vasárnapi Magyar Nemzet egy újabb repülőbaleset kapcsán.

Repülőbaleset ritkán következik be, de annál borzasztóbb

Delta Airlines repülőgép (Fotó: AFP)

Ennél valamivel szerencsésebbnek mondható az az eset, amelyet korábban írtunk meg, amikor hátratolás közben füst keletkezett, majd

kigyulladt a Delta Air Lines Orlandóból felszállni készülő Airbus A330-as gépének jobb oldali hajtóműve, ezért a műveletet megszakították,

az utasokat pedig a vészcsúszdákon kimenekítették a gépből. Csaknem 300 ember volt a fedélzeten, senki sem sérült meg.

Repülőbaleset ismét Orlandóban

A mostani baleset során is a Delta Air Lines járata, szintén az Orlando International repülőtérről szállt fel, ezt követően már több ezer méteres magasságban az utasok észrevették, hogy valami részben letört a szárny hátsó részéről. A repülőgép utasai közül többen is megijedtek.

Az előttünk ülő hölgy közölte velünk, hogy eltört a szárny. Én is kinéztem az ablakon és megijedtem.

– mondta Shanila Arif, az egyik utas. Az Arif által készített videón látható, ahogy a fékszárny lóg a szárny mögött, miközben a repülőgép több száz kilométeres sebességgel repül több ezer méter magasságban. Az utas aggódott, hogy

ha a darab teljesen letörik, eltalálhatja a gép farkát és balesetet okozhat.

A leszállás után „megfigyelték, hogy a bal szárny fékszárnyának „egy része nincs a helyén", közölte a Delta Air Lines egy nyilatkozatban.

A gépen 62 utas és 6 fős személyzet tartózkodott, szerencsére senki sem sérült meg.

A Delta ígéretet tett arra, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálatában.