Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Összeütközött két kisrepülő Montana államban, a kalispelli repülőtéren. Az ütközés következtében a lezuhanó repülő és több parkoló gép is kigyulladt, a hatalmas füstöt kilométerekről is látni lehetett.
Szövetségi Légügyi Hatóságtűzbalesetkisrepülőgép-baleset

Két kisrepülő ütközött össze a kalispelli repülőtér kifutópályáján hétfő délután – írja a DailyMail. 

A kifutópályára zuhant egy repülő, több gép kigyulladt a borzalmas balesetben 
Fotó: Youtube

Egy négy embert szállító, egymotoros kisrepülő épp landolni próbált, amikor a pilóta elveszítette az uralmát a gép felett. 

A repülő a kifutópályára zuhant, és nekiütközött több ott parkoló gépnek. 

Jordan Venezio, a helyi rendőrség vezetője elmondta, hogy az ütközések következtében több repülő is kigyulladt, a tűz a kifutópálya melletti füves területre is átterjedt, de a kiérkező tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük a lángokat. 

A lezuhant kisrepülő utasai még időben ki tudtak mászni a roncsok közül, két utas könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A parkoló repülőkön senki sem tartózkodott. 

A baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vizsgálja. 

 

