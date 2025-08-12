Két kisrepülő ütközött össze a kalispelli repülőtér kifutópályáján hétfő délután – írja a DailyMail.
A repülő a kifutópályára zuhant, és nekiütközött több ott parkoló gépnek.
Jordan Venezio, a helyi rendőrség vezetője elmondta, hogy az ütközések következtében több repülő is kigyulladt, a tűz a kifutópálya melletti füves területre is átterjedt, de a kiérkező tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük a lángokat.
A lezuhant kisrepülő utasai még időben ki tudtak mászni a roncsok közül, két utas könnyebb sérüléseket szenvedett.
A parkoló repülőkön senki sem tartózkodott.
A baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vizsgálja.