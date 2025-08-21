Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép az óceán fölött

A kis repülőgép augusztus 2-án indult el Tasmania George Town repülőteréről, útvonalát pedig Új-Dél-Walesig tervezték, köztes megállóval Victoria államban. A 70 éves, rutinos pilóta és 60-as éveiben járó partnere délután 12:45-kor szállt fel, ám a család csak este öt órakor, a hiába várt érkezés után riasztotta a hatóságokat.

Egy tapasztalt pilóta és párja felszálltak – a repülőgép sosem érkezett meg

Fotó: Australian Maritime Safety Authority

A keresést azonnal megindította az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (AMSA), amely helikoptereket, rendőrségi hajókat, valamint repülőgépeket is bevetett Észak-Tasmania, a Bass Strait és Dél-Victoria térségében.

Repülőgép-rejtély: nyomok hiánya és a szakértők kételyei

Az eset legkülönösebb eleme, hogy sem vészjelzés, sem rádiókapcsolat nem érkezett a fedélzetről. A gép ugyan rendelkezett vészhelyzeti műholdas jeladóval, ám az sem aktiválódott. A helyi repülőoktató, Eugene Reid értetlenül nyilatkozott: „Elhagyva a partot kötelező lett volna kapcsolatba lépni a légiforgalmi szolgálattal.”

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kis repülőgépet a pilóta mindössze néhány hónapja vásárolta, így bár tapasztalt volt, az adott típusban kevésbé volt gyakorlott. A hatóságok egyelőre keresésként kezelik az ügyet, de az idő múlásával egyre nagyobb a bizonytalanság.

Újabb „MH370”?

A történet kísértetiesen emlékeztet a Malaysia Airlines MH370 rejtélyére, amely 2014-ben tűnt el nyomtalanul egy óceán felett. Bár ott egy hatalmas utasszállító veszett el, a hasonlóságok – a nagy vízfelület, a kommunikáció teljes hiánya – sokakban idézik fel a régi tragédiát.

A közvélemény és az áldozatok családja egyaránt választ vár, de egyelőre minden jel arra utal, hogy a Bass Strait újabb légikatasztrófa helyszíne lehet.