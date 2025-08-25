Pánik a repülőn: ezért kellett visszafordulnia a Ryanair járatának

Senki sem vágyik ilyen repülőútra, ám nagy ritkán megesik hasonló eset, mint ami a Ryanair Agadirba tartó járatán történt.

A Ryanair repülőgépe Manchesterből indult Agadirba

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Az ír fapados légitársaság gépe Manchesterből indult hétfő reggel Marokkóba, de csak egy órát töltött a levegőben, mert vissza kellett térnie az angliai repülőtérre.

A gép visszafordulását egy utas okozta, aki megpróbálta kinyitni a vészkijáratot a repülés során. Az utas csak a műanyag borítást tudta eltávolítani, és a többi utas, valamint a légiutas-kísérők gyorsan megakadályozták az akciójában – írja a Daily Mail.

Átvizsgálták a repülőt

A zavart okozó utast eltávolították az ajtó mellől, és a gép kapitánya a hátralévő úton mellette maradt. A repülő visszatérésekor a rendőrség őrizetbe vette az utast, a repülőgépet pedig átvizsgálták és kisebb javításokat végeztek rajta, mielőtt folytatta volna útját. A Ryanair hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz az ilyen viselkedéssel szemben, és az utasokat, akik ily módon zavarják a járatot, legalább 500 font bírsággal sújtják.

„Az utasok azt várják, hogy kényelmes és stresszmentes környezetben utazzanak, időben érkezzenek meg, zavartalanul, amit egy rendbontó utas viselkedése nem ronthat el” – mondta Michael O’Leary, a Ryaniar tulajdonosa. A légitársaság célja, hogy mindenki számára biztonságos és zavartalan utazást biztosítson.

Nem ez az első eset, hogy balhéznak az utasok a cég repülőjén, a múlt hónapban véres bunyó volt egy Ryanair-gépen.