repülőtér

Repülőtéri szkennerek okoznak váratlan helyzeteket

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
A repülőtéri szkennerek az utasok biztonságát szolgálják, ám az új, fejlett CT-technológia Gatwicken váratlan helyzeteket eredményez a kézipoggyászok átvizsgálásánál. A repülőtéri szkennerek gyakran jelölik meg bizonyos, egyébként ártalmatlan tárgyakat potenciális veszélyként, ami extra ellenőrzésekhez vezet.
repülőtérbiztonsági ellenőrzés repülőtérenkézipoggyász

Az új repülőtéri szkennerek jelentős változást hoztak a Gatwick repülőtér biztonsági protokolljaiban, hiszen a legújabb CT-technológia lehetővé teszi, hogy a kézipoggyászokat részletesebben és gyorsabban átvizsgálják. Ugyanakkor a repülőtéri szkennerek gyakran téves riasztásokat adnak bizonyos gyakori tárgyakra, például az almára, ami váratlan kellemetlenségeket okoz az utasoknak.

repülőtéri szkennerek
A repülőtéri szkennerek 3D-s képet alkotnak a poggyászról. Fotó: Unsplash

A repülőtéri szkennerek és az új kihívások 

A Gatwick repülőtéren bevezetett CT-szkennerek 3D-s képalkotó technológiát használnak, amely jelentősen megkönnyíti a biztonsági ellenőrzéseket, például megszünteti a folyadékok és elektronikai eszközök külön csomagolásának szükségességét. Az új szkennereknek köszönhetően a repülőtéri áthaladási idő csökken, és az utasok kényelmesebben élhetik meg a biztonsági procedúrákat - írja a DailyMail.

A CT-szkennerek bevezetése az Egyesült Királyság több nagy repülőterén, így Heathrow-n, Birminghamben, Bristolban és más helyeken is megtörtént, és a cél a hatékonyabb, ugyanakkor biztonságosabb utasáramlás megteremtése.

 

 

