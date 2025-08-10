Repülőtéri szkennerek okoznak váratlan helyzeteket

Az új repülőtéri szkennerek jelentős változást hoztak a Gatwick repülőtér biztonsági protokolljaiban, hiszen a legújabb CT-technológia lehetővé teszi, hogy a kézipoggyászokat részletesebben és gyorsabban átvizsgálják. Ugyanakkor a repülőtéri szkennerek gyakran téves riasztásokat adnak bizonyos gyakori tárgyakra, például az almára, ami váratlan kellemetlenségeket okoz az utasoknak.

A repülőtéri szkennerek 3D-s képet alkotnak a poggyászról. Fotó: Unsplash

A repülőtéri szkennerek és az új kihívások

A Gatwick repülőtéren bevezetett CT-szkennerek 3D-s képalkotó technológiát használnak, amely jelentősen megkönnyíti a biztonsági ellenőrzéseket, például megszünteti a folyadékok és elektronikai eszközök külön csomagolásának szükségességét. Az új szkennereknek köszönhetően a repülőtéri áthaladási idő csökken, és az utasok kényelmesebben élhetik meg a biztonsági procedúrákat - írja a DailyMail.

A CT-szkennerek bevezetése az Egyesült Királyság több nagy repülőterén, így Heathrow-n, Birminghamben, Bristolban és más helyeken is megtörtént, és a cél a hatékonyabb, ugyanakkor biztonságosabb utasáramlás megteremtése.